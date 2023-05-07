Десятки белых и красных роз: в Красноярске простились со зверски убитой на Кубани аниматором Татьяной Мостыко

Татьяна Мостыко Фото: соцсети

В Красноярске прошла церемония прощания с Татьяной Мостыкой, которую зверски убили на Кубани вместе с коллегой Кириллом Чубко. Организаторы праздников пропали 28 апреля. Они ехали с заказа в Усть-Лабинск, но на разбитой трассе у их машины спустило колесо. После этого оба перестали выходить на связь. Оказалось, что к ним «на помощь» поспешили трое местных жителей - 30 лет, 31 года и 45 лет. После замены колеса, они обналичили все банковские карты аниматоров, а затем жестко расправились с молодыми людьми.

С Кириллом родные прощались в Усть-Лабинске, а тело Татьяны мама увезла на родину в Красноярский край. Но перед этим 6 мая на Кубани прошла процедура отпевания Татьяны в храме Сергея Радонежского.

Проводить Татьяну в последний путь приехали многие друзья, знакомые и просто все, кто слышал о трагедии и решил поддержать в горе семью. У зала прощания собрались десятки людей. Большинство принесли живые цветы – белые и красные розы, алые гвоздики. Тут же рядышком стоят венки перевязанные черной лентой со скорбными словами.

Мама девушки, Надежда Петровна, тяжело переживает утрату дочери. С ней рядом всю церемонию стоят близкие, обнимают и стараются максимально поддержать.

Похоронили 19-летнюю Татьяну Мостыко на Бадалыкском кладбище.

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