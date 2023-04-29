Следователи разыскивают новых пострадавших в деле красноярских лжеэлектриков

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

Следователи ищут новых жертв мошенников, которые крали деньги красноярцев под личиной электриков. О задержании самих аферистов «КП-Красноярск» писала ранее: четверо товарищей украли деньги как минимум двоих красноярцев и пытались сбежать в Новосибирск, но были пойманы по пути во время изящной спецоперации полицейских.

Изначально было известно о краже 475 тысяч рублей у двух красноярских пенсионеров, однако по данным полиции, в сумке у мошенников была найдена более весомая сумма – 800 тысяч. Поэтому правоохранители заключили, что жертв у аферистов куда больше.

– Сейчас фигуранты уголовного дела о краже находятся под стражей, а мы обращаемся ко всем жителями края. Если Вам что-либо известно о фактах совершения данными лицами противоправных деяний, просим обратиться в полицию по телефону 102, – призвали в МВД.

Самих злоумышленников, напомним, задержали в районе Боготола. Четверо товарищей орудовали в Красноярске, попадая в квартиры доверчивых жителей под видом электриков, а когда в сети поднялась шумиха – попытались смыться в Новосибирск. По дороге их, под видом проверки документов, остановили автоинспекторы: когда полицейские убедились, что перед ними те самые беглецы, они отвели водителя подальше и подали знак оперативникам, которые скрутили аферистов.

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– Сначала их тормознули госавтоинспекторы, которые сымитировали остановку для проверки документов, а сами дали знак оперативникам, которые в мгновение ока провели задержание водителя и пассажиров. Их оказалось 4! Оказались гастролерами из Новосибирска. Сейчас с ними работают полицейские, – рассказали в МВД.