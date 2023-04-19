Красноярских аферистов, кравших деньги под видом электриков, поймали при попытке сбежать в Новосибирск

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

Аферистов из Красноярска, которые ранее обманули нескольких жителей, задержали в Боготоле. Туда они сбежали после огласки: буквально несколько часов назад «КП-Красноярск» писала про мошенников, которые орудуют в городе под видом электриков. В полиции отчитались, что по горячим следам задержали злоумышленников.

Напомним, лжеэлектрики втирались в доверие к пожилым женщинам и предлагали проверить электрооборудование. Во время «проверки» они крали деньги, после чего сбегали. У одной женщины гастролеры успели украсть 36 тысяч рублей, у другой аж 400 тысяч.

В МВД сообщили, что оперативники после жалоб граждан оперативно установили автомобиль, на котором передвигались мошенники. Те к тому моменту уже почувствовали неладное и пытались смыться в Новосибирскую область. Однако их поймали в районе Боготола.

– Сначала их тормознули госавтоинспекторы, которые сымитировали остановку для проверки документов, а сами дали знак оперативникам, которые в мгновение ока провели задержание водителя и пассажиров. Их оказалось 4! Оказались гастролерами из Новосибирска. Сейчас с ними работают полицейские, – рассказали в МВД.

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В Красноярске аферисты сработали в открытую. В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск: буквально несколько часов сегодня, 19 апреля, подошли к пожилой женщине прямо на улице 60 лет Октября. Представились электриками и предложили проверит исправность электропроводки.