В Красноярске отменили шествие «Бессмертного полка»

Фото: общественная палата

В Красноярске в этом году не будет очного шествия «Бессмертного полка», сообщили в Общественной палате края. Акция, как и в прошлом году, пройдет в соцсетях: к ней по-прежнему могут присоединиться все желающие.

Для участия в акции необходимо рассказать о ваших родственниках, прошедших через Великую отечественную, и приложить их фото. Рассказы вместе с фотографиями будут публиковаться в соцсетях Общественной палаты, а также в базе музея «Мемориал Победы».

Отметим, что Красноярский край в этом году не одинок: другие регионы также переводят майские мероприятия в онлайн-формат. В особенности это касается регионов, граничащих с Украиной.