Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подал заявление об отставке Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин написал заявление об отставке. Врио губернатора Михаил Котюков его заявление принял. Официальная информация появилась на портале края.

Юрий Лапшин прокомментировал свою позицию так: на должность он был приглашен бывшим губернатором Александром Уссом и 5 лет возглавлял высший орган исполнительной власти региона, координируя деятельность членов правительства.

- Вместе с ними мы прошли через все трудности, с которыми сталкивался регион в этот период, работали над реализацией приоритетных проектов, создавали прочный фундамент для стабильного развития Красноярского края. Значительно обновили социальную инфраструктуру, укрепили финансовую систему, сформировали эффективные механизмы стимулирования инвесторов, чтобы в дальнейшем обеспечить доходную базу бюджета, достойную Красноярского края. Провели большое количество крупных международных и общероссийских мероприятий, тем самым заложив новые традиции в сфере спорта и культуры, благодаря чему край стал точкой притяжения для гостей и предметом гордости для красноярцев. Красноярскому краю есть чем гордиться.

По словам Юрия Лапшина, у нового главы края должна быть возможность с первых дней работы решить, кто будет рядом с ним.

Напомним, что 20 апреля Александр Усс ушел с поста губернатора Красноярского края – это решение он принял после общения с Президентом, который предложил ему работу на федеральном уровне. Уже 21 апреля прошла церемония передачи дел врио губернатора Михаилу Котюкову. Новый руководитель края сделал несколько рабочих заявлений. В частности, о кадровом составе правительства. По его словам, решение о том, кто останется и продолжит работу в команде, а кто нет – станет понятно по итогам первого же месяца.