Врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова представили депутатам и чиновникам. Фото: КП-Красноярск

21 апреля врио главы Красноярского края Михаил Котюков представлен депутатам Заксобрания региона, главами районов, общественникам и руководителям органов госвласти. Церемония передачи дел проходит в здании краевого правительства.

Сначала о новом врио главы региона участникам церемонии рассказал полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев. Он объявил об официальном вступлении Котюкова в должность врио губернатора. Серышев добавил, что Михаил Михайлович обладает достаточным опытом и компетенциями для этой работы.

Затем с приветственным словом выступил сам Михаил Котюков. Он сказал, что рад вернуться в родной край. Отметил вклад в развитие региона со стороны Александр Усса и его команды.

В качестве начальных шагов в новой должности Котюков предложил организовать диалог с жителями края, оценить имеющиеся ресурсы, а также установить связи с крупнейшими предприятиями региона. Начать работу Михаил Котюков предложил сегодня же.

Напомним, что 20 апреля 2023 года Александр Усс объявил, что принял приглашение перейти на федеральную должность. В тот же день президент РФ Владимир Путин предложил заместителю министра финансов РФ Михаилу Котюкову взять руководство Красноярским краем на себя.