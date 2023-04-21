Врио губернатора Красноярского края определится с кадровыми решениями в течение месяца. Фото: "КП-Красноярск"

Сегодня, 21 апреля, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков был представлен депутатам Заксобрания региона, главам районов, общественникам и руководителям органов госвласти. Церемония передачи дел прошла в здании краевого правительства.

Новый руководитель края сделал несколько рабочих заявлений. В частности, о кадровом составе правительства. По его словам, решение о том, кто останется и продолжит работу в команде, а кто нет – станет понятно по итогам первого же месяца.

- Все будет зависеть от того, как мы пройдем ближайший месяц, как члены правительства будут реагировать на запросы красноярцев. Я попрошу коллег прийти в понедельник на рабочие места, чтобы мы вместе формировали ту программу, о которой я говорил, - сказал Михаил Котюков представителям СМИ.

По уставу Красноярского края если глава региона уходит в отставку, его правительство продолжает работу до того момента, как будут назначены их преемники. Либо будут переназначены они же.

Напомним, что об отставке Александра Усса с поста губернатора стало известно накануне, 20 апреля. В своем обращении к жителям края он сообщил, что принял такое решение после встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным, который предложил ему работу на федеральном уровне. В новой должности Александр Викторович продолжит заниматься вопросами социально-экономического развития родного региона. Речь идет о месте сенатора от Красноярского края в Совете Федерации.