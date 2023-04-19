Выход на крышу, камерная сцена и подземная парковка: каким станет обновленный театр оперы и балета

Проект Театра, занявший первое место в конкурсе. Фото: предоставлено организаторами

Красноярский театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского ждет реконструкция. Здание, которое стоит в самом центре города вот уже как полвека, нуждается в ремонте, расширении площадей и обновлении с технической точки зрения. Мы уже рассказывали, что в архитектурном конкурсе на разработку концепции перестройки театра, победила московская компания «Ваухаус». Но что именно предлагают столичные архитекторы и все ли их задумки воплотятся в жизнь?

Реконструкция для зрителей, для артистов, для горожан

Как предполагается, от переделки театра выиграют все. Жители города получат красивое здание и обновленную Театральную площадь, ценители искусства – комфортный зал и более эффектные постановки, а артисты и сотрудники – новые просторные гримерные, мастерские и репетиционные. Вообще изначально Красноярский оперный театр строился как музыкальный, поэтому в нем буквально не хватает места для артистов балета, оперы и хора. К тому же само здание уже не настолько надежно, как 45 лет назад. Да и в целом столь знаковое культурное учреждение должно быть настоящим храмом искусства, современным и вызывающим восхищение.

Авторитетное жюри оценило все предложения по реконструкции театра. Фото: предоставлено организаторами

- Мы хотим, чтобы в театре появился театральный музей, чтобы у нас была дополнительная камерная сцена, комфортный зрительный зал, красивые ложи. Чтобы это был не просто театр, а настоящий храм искусства. Чтобы здесь была хорошая акустика, места для погрузки декораций, современная механика сцены и даже подземная парковка, чтобы наши зрители приходили к нам красивые и нарядные, - говорит директор театра Светлана Гузий.

Всё это учли в техническом задании на разработку архитектурно-градостроительной концепции реконструкции здания. На конкурс заявились десятки компаний из разных городов России и зарубежных стран. Среди них определили восемь финалистов, а накануне объявили автора лучшей концепции – московское бюро «Ваухаус».

Смелые решения в сочетании с привычным обликом театра

В своем проекте «Ваухаус» предлагает увеличить общую площадь театра с 13 до 20 тысяч кв. метров, расширить его функционал и технические возможности, предусмотреть музей, камерный зал, ресторан, подземную парковку, а также углубить фойе, но при этом сохранить габариты и форму основного зрительного зала. Кроме того, на крыше здания предлагается установить экран для прямой трансляции спектаклей и прямо там же, на кровле, обустроить амфитеатр для их просмотра в теплое время года.

При всём этом архитекторы «Ваухауса» максимально внимательно отнеслись к тому облику театра, к которому привыкли красноярцы. На обновленном фасаде, по внешней форме очень схожим с тем, что есть сейчас, предлагается сохранить прежние аутентичные элементы – это скульптуры и фигурные кресты, обрамляющие оконные рамы. Все прочие приемы формообразования здания также остаются прежними, как снаружи, так и внутри. Такой подход оказался очень по душе жюри конкурса.

Победитель конкурса получил сертификат на 1,5 миллиона рублей. Фото: предоставлено организаторами

- Компания «Ваухаус» подкупила тем, что она не стала вносить некий экстравагантный аспект в архитектуру этого здания. И если углубиться в идеологию этого проекта, то становится ясно, что они сознательно шли на то, что это должен быть объект, который преемственно дает нам представление об исторически сложившемся облике театра, - комментирует Константин Шумов, главный архитектор края, председатель жюри конкурса.

К слову, Красноярский театр оперы и балета был построен в 1966-1978 годах. Здание является ярким примером позднего советского модернизма и отчасти типично, если рассматривать тенденции проектирования театров в тот период. Однако, как рассказывают представители бюро «Ваухаус», это не сделало работу над проектом по реконструкции менее скучной.

- Проектирование театра оперы и балета – это отдельная задача для архитектора, редкая и всегда интересная. В случае с красноярским театром для нас была ценна мысль 60-х годов, когда создавалась такая бодрая, оптимистичная архитектура с бесконечной верой в лучшее будущее. Нам было интересно с этим работать, несмотря на то, что мы как авторы проекта постарались уйти в тень и максимально сохранить всё то, что сделали наши предшественники. Это очень яркая архитектура, несмотря на ее некоторую серийность, - поделился основатель архитектурного бюро «Ваухаус» Олег Шапиро.

Кроме прочего, проект предусматривает обновление Театральной площади. Как рассказал ведущий архитектор бюро «Ваухаус» Антон Губанов, там по-прежнему сохранятся фонтаны, но они обретут более современный вид, а их месторасположение поменяется – с центра площади их переместят ближе к краям. Освободившееся пространство предлагается использовать максимально функционально, например, зимой там можно заливать каток.

Проект, занявший второе место в конкурсе. Фото: предоставлено организаторами

Смелые идеи

Второе место в конкурсе досталось санкт-петербургскому бюро «Студия 44». Архитекторы этой компании пошли более радикальным путем и предложили возвести на месте прежнего строения абсолютно красное здание в стиле русского авангарда 1920-1930 годов. По замыслу проектировщиков, красный цвет подойдет к городскому интерьеру Театральной площади, выделит здание театра на фоне рядовой застройки и будет символически транслировать окружению тепло очага культуры.

Третьим в конкурсе стал совместный проект красноярской мастерской «А2» и московской компании «МВП». Ярким и отличительным элементом этой концепции стала парящая над зданием театра крыша.

Но какие же из этих идей, каждая из которых по-своему уникальна и интересна, будут воплощены в жизнь? Как сообщил председатель жюри конкурса Константин Шумов, проект, занявший первое место, вероятнее всего, будет взят за основу будущей реконструкции, но не всё так просто. В ближайшие недели предстоит сформировать техническую группу, которая еще раз обобщит решения, заложенные в работах всех конкурсантов, оценит их с точки зрения реального применения и затем сформирует задание на следующий этап проектирования. Для него выберут контрагента, но будет ли это бюро «Ваухаус» или другая компания, пока неизвестно.

Оценивается дальнейшая работа архитекторов и проектировщиков в почти 100 млн рублей, эти средства выделяет партнер конкурса – компания «Норникель».

- Нам небезразлична судьба Красноярского театра оперы и балета. Осознавая всю его важность не только как культурного, но и как архитектурного объекта, мы решили поддержать данный конкурс и выделили финансирование в объеме 100 млн руб. Из них 5 млн руб. направлены на проведение отборочного этапа и формирование призового фонда, еще 95 млн руб. – на эскизное проектирование. Наша компания всегда заинтересована в такого рода проектах, и мы стараемся чтобы те территории, которые для нас не чужие, получали новый импульс развития. В этом смысле культура – первая из всех сфер приложения наших усилий и наших финансов, - отметил заместитель директора Красноярского представительства «Норникеля» Игорь Астапов.

Третье место занял проект красноярских проектировщиков. Фото: предоставлено организаторами

Когда увидим новый театр

Завершить реконструкцию оперного планируют к 2028 году. Это год празднования 400-летия Красноярска и 50-летия самого театра. Чтобы успеть к столь важной дате, начать работы планируют в 2025 году. Однако прощаться с постановками и любимыми артистами на целых три года красноярцам не придется. Выступления будут проходить на других площадках, в том числе на сцене Музыкального театра и Краевой филармонии. Также Красноярский театр оперы и балета отправится на гастроли по краю и соседним регионам.