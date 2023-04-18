В Красноярске показали лучшие концепты с конкурса реконструкции оперного театра

Первое место: проект компании «Ваухаус»

В Красноярске подвели итоги конкурса на лучшую концепцию реконструкции театра оперы и балета. В финал прошли работы 7 архитектурных компаний и консорциумов, которые представили свое видение того, как должен выглядеть обновленный театр.

Второе место: бюро «Студия 44»

Победителем конкурса жюри назвали проект московской компании «Ваухаус». Второе место досталось бюро «Студия 44» из Санкт-Петербурга. Третье место занял совместный проект красноярцев из бюро А2 и московской компании «МВП».

Третье место: А2 и «МВП»

Призеры конкурса получат 1,5 млн, 1 млн и 500 тысяч рублей из средств театра за первое, второе и третье места. Теперь театру предстоит заключить договор на создание эскизного проекта будущей реконструкции, но будет ли он выглядеть, как один из проектов-победителей – неясно.