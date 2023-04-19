В Туве кот-суетолог оставил без электроэнергии целый поселок с 20-тысячным населением. Фото: "Россети"

В Туве кот-суетолог оставил без электроэнергии целый поселок Каа-Хем и заставил людей спасать себя, любимого. Сейчас расскажем, как это было. Все мы знаем повадки уличных котов: идет себе хвостатый, весь из себя бесстрашный. Но вдруг какой-то шорох – и он уже стрелой взлетает на первую попавшуюся высоту. За несколько секунд берет штурмом фонарный столб или дерево.

Но тут лохматая бестия каким-то образом очутился на опоре высоковольтной линии электропередач. Это металлическая массивная конструкция, к которой людям подходить категорически запрещено. А он взобрался на нее! Когда через несколько минут страх улетучился, кот опомнился: «е-мое, где это я?». И ну давай орать на всю округу.

От его воплей не по себе стало. Одним жалко бедолагу, других выводит из себя достающее «мяу». А просидел возмутитель спокойствия на опоре два дня. Одним словом, нужно снимать. Но как? Новость о коте-бедолаге долетела даже до соседнего Кызыла, столицы Тувы.

Волонтеры и жители ближайших домов обращались в различные инстанции, просили и частных владельцев автовышек снять животное, но везде получили отказ. Тогда набрали номер «Россети Сибирь Тываэнерго», компании, которая обслуживает объект.

В пресс-службе компании рассказали, что сразу приняли решение – четвероногого в беде не оставят. Решили спасать поздно ночью, когда все спят – ведь нужно отключить электроэнергию, не доставляя дискомфорта жителей поселка.

Для Аймира Саая это уже второй спасенный кот. Электромонтер оперативно-выездной бригады животных любит и не побоялся быть поцарапанным и покусанным. Поднялся наверх, протянул руки к коту. А тот потянулся к своему спасителю.

- Снимать животных с ЛЭП можно только профессионалам, самостоятельно этого делать нельзя. Линия должна быть отключена от напряжения, необходимо убедиться, что место безопасно. Ведь электрический ток ошибок не прощает, и только после выполнения всех правил можно приступать к спасательной операции, - предупреждает энергетик.

А уже с утра в мессенджерах и соцсетях появилась новость: пушистого бедолагу вызволили из беды. Комментарии такого рода:

- Люди удивятся, как ради кота поселок отключили, а я вот радуюсь сижу, хоть и без света

- Даже настроение поднялось

- Все-таки не все службы эгоисты, кто-то аж электричество отключает, чтобы снять кота!

- Спасибо ребятам из Россетей!.

Кстати, кот оказался очень ласковым, мурлыкал вовсю на руках у спасителя. Махом же нашел себе хозяев, которые приютили его. Похудел, конечно, за двое суток на высоте, замерз. Но теперь у него все будет хорошо.

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