Две Даши: мама дала дочкам одинаковые имена, и они смогли найти друг друга спустя много лет разлуки

Одно имя на двоих. На снимке слева Даша младшая, справа Даша старшая. Фото "Жди меня".

Одно имя на двоих… Мама выбрала для своих дочек одинаковые имена, и по ним девушки сумели отыскать друг друга через много лет разлуки. Эта удивительная история началась в Красноярском крае еще в 90-е годы, а продолжается в Москве – прямо сейчас. Подробности – в эксклюзивном материале «КП – Красноярск».

Хотела забрать, но не успела

Не так давно в программу «Жди меня» на НТВ обратилась молодая женщина. Дарье Угрюмовой 29 лет, она работает менеджером соцсетей, живет в Москве. Но детство провела в Сибири.

Вот ее история: сама из Норильска. Ее растила мама, Татьяна, отец рано ушел из семьи. Поэтому крутилась, как могла. На жизнь, пусть и скромную, хватало. Но, когда Даше было 11, мама умерла. Девочка осталась одна.

Сначала ее забрала к себе тетя. Однако у нее была своя семья, много детей, не потянула бы, тем более время выпало непростое. Так Даша и очутилась в детском доме.

- Почему не забрал к себе отец, я не знаю. Он жил где-то под Пермью. Мы встретились с ним, когда я выпустилась из детдома. И через год он умер. А еще я помнила, тетя в детстве говорила мне: у тебя есть младшая сестра, она в Красноярске. И, кажется, ее тоже зовут Дашей. Мама отказалась от нее еще в роддоме. Отца уже рядом не было, а двух детей она бы не подняла. Жили небогато. И маму убедили отдать малышку – так будет лучше для всех. Припоминаю, она говорила о младшей дочке, хотела найти ее и забрать, но…

Даша старшая знала, что у нее есть сестра. Фото "Жди меня".

Пережила страшное

Почему Татьяна решила дать имя Даша сразу двум дочерям, для них остается загадкой. Может быть, считала его счастливым. А, может, надеялась: спустя годы сестры отыщут друг друга по именам.

Так или иначе расчет сработал. Даша Угрюмова старшая стала искать Дашу Угрюмову младшую через ток-шоу «Жди меня». Шансов было немного, вдруг сестренку удочерили, она поменяла фамилию, имя, даже дату рождения, так бывает. И все, как ее найдешь…

Сотрудники по своим каналам пробивали информацию. И тут совпадение! Правда, поначалу новости оказались оглушающими: девушка по имени Дарья Угрюмова пять лет провела в психиатрической клинике, ее отправили туда по решению суда. В медицинском учреждении – по понятным причинам – от комментариев отказались.

Но журналисты отыскали психолога, который работал в интернате, знал Дашу (младшую).

- Мы познакомились, когда девочке было 10 лет, - поделился Николай Щербаков. – Она была доброй, отзывчивой. После выпуска уехала жить в город Канск. Связь мы потеряли. И вдруг она звонит из психиатрической клиники под Ачинском, просит что-то привезти. Я не знал, почему она там. Когда вышла, мы встретились. Она была после уколов, ей кололи препарат «мадам депо». Запрещенный препарат, который используют при галлюцинациях, серьезных психозах. Поэтому речь ее была отрывистой, движения навязчивыми. Первое время была не своя. Сейчас она совершенно другая. Смогла выбраться из ПНИ. Рассказала все мне, показала документы. Волосы дыбом от того, что такое вообще может происходить (на этих словах взрослый человек, специалист не смог сдержать слез – прим.ред.)

Мечтала быть нужной

… Перед Новым годом Дашу старшую пригласили на передачу. Девушка рассказывала о поисках сестры, перечисляла все, что о ней знает, все, что передали ей родные…

Она и не подозревала, что Даша младшая была уже рядом, фактически за стенкой. Следила за происходящим в студии и от волнения не могла перевести дух.

А в это время ведущие – Александр Лазарев и Татьяна Арнтгольц – показали старшей сестре историю младшей. Ее записали заранее.

- Я родилась в городе Норильске в 1998 году. Как мне сказали, была недоношенной. Возможно, поэтому мама от меня отказалась. Но точной причины не знаю. В 2002 году меня отправили в интернат Сосновоборска, это под красноярском. А, когда выросла, отвезли в поселок Ирша Рыбинского района, там я училась на штукатура.

Однажды знакомая предложила Даше: «Хочешь, тебя возьмут под опеку?». – Зачем? – не поняла девочка-подросток. – Нууу, у женщины пятеро своих детей, коттедж, два магазина, машина.

Даше младшей интуиция подсказывала: где-то ждет человек, которому она нужна. Фото "Жди меня".

- А я так мечтала о семье – быть кому-то нужной - помогать, заботиться, любить. Так хотела все это испытать, иметь брата или сестру. Естественно, я согласилась. Так и познакомилась со Светланой.

Роковой день

Но мечта обернулась кошмаром. 5 августа Даше исполнилось 18 лет. И в тот роковой день изменилось все.

- Светлана предложила: сделай карту? Мы пошли в банк. А там мне говорят: придумайте пин-код, четыре цифры. И тут вмешалась онеа: «Сейчас введу!». Я оторопела: в смысле? Хотя, подумала, может, какое-то право имеет, а я тонкостей не знаю. У меня было пять сберкнижек. И только за 5 августа было снято 200 тысяч, а потом еще 800 тысяч. В итоге Светлана присвоила мои деньги, пенсию за 18 лет в детдоме – от государства.

По словам Даши, она пошла в полицию, написала заявление на опекуна. Но та каким-то образом смогла обернуть дело в свою пользу.

- Сумела добиться, чтобы осудили меня. По статье 306 за ложные обвинения. Меня признали невменяемой и положили в психбольницу на пять лет. Там было ужасно, при мне поумирали много людей. Очень страшно.

Все это продолжалось до 2017 года. Тогда собралась комиссия, Дашу сочли вменяемой. И она сумела вернуться к обычной жизни – работала. Хочет получить квартиру – как сирота.

Плакали все

- Я всегда смотрела программу «Жди меня», - признается Даша младшая. – И раз подумала: надо зайти на ее сайт, зарегистрироваться. А потом решила проверить, может, кто-то меня ищет? Высветились три заявки, и одна – из Красноярска. Так я узнала историю своей тезки. Сразу же оставила на сайте отзыв, чтобы с ней связаться.

И вот накануне Нового года Дашу и Дашу позвали на съемки. Когда старшая из сестер услышала, что младшую нашли, она долго не могла прийти в себя: «Я в шоке! Думала, приду, мы поговорим. А тут ее уже отыскали».

Несколько минут, и в студии появилась Даша младшая. Растерянная, смущенная, ее тоже переполняли чувства. Подойти друг к другу обняться постеснялись – кругом камеры, незнакомые люди.

Все совпало, мы одна семья! Фото "Жди меня".

А, когда начали говорить, разрыдались обе.

- Моя мама, Татьяна Угрюмова, умерла в 2004 году, - рассказала Даша младшая. – У меня есть еще тетя, брат.

- Значит, все это правда, совпало, - на миг закрыла лицо руками Даша старшая. – Я просто в шоке! Так все быстро.

Новогоднее чудо

- Не могу объяснить, я чувствовала, что у меня должна быть сестра. А в документах этого написано не было, - откровенничает младшая. – Я всегда хотела родного человека – просто нести добро, чтобы хоть чуть-чуть почувствовать себя нужным в этом мире. У меня была бабушка, я о ней очень заботилась. Однажды даже вывела человека из депрессии, ухаживала за ним. Мне санитарочки говорили: «Повезет твоему мужу будущему. И мамой ты хорошей будешь». Но пока я стараюсь ни с кем не знакомиться. У меня очень мало друзей, знакомых. Потому что всем нужны только деньги.

- Не всем, - вмешался Александр Лазарев. - Ты очень пострадала, но мне хотелось бы, чтобы ты не теряла веру в людей. Давай так: все плохое оставим в прошлом!

… После выхода программы в эфир нам удалось связаться с одной из сестер. Оказалось, сейчас они вместе. Старшая забрала младшую в Москву, поселила у себя, устроила на работу в магазин.

- Она очень хорошая, - улыбается Даша-маленькая. – Во всем мне помогает, подсказывает. И я очень стараюсь изменить свою жизнь к лучшему…

Ворошить прошлое и наказывать тех, кто причинил ей боль, девушка не собирается. Главное – теперь она не одна. У нее есть самый родной человек – сестра. И полная тезка.

Такое вот новогоднее чудо.

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