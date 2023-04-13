А В ЭТО ВРЕМЯ: У «Клуба выходного дня» появились друзья

Занимательная наука вместе с "Клубом выходного дня-2023" Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже восьмой год в Красноярске при поддержке золотодобывающей компании «Полюс» работает благотворительный «Клуб выходного дня» для приемных семей. В этом году основная программа посвящена десятилетию науки и технологий, оно объявлено в нашей стране в апреле прошлого года. Его приоритетная задача - популяризация науки, для чего планируется создание сети научных музеев, научных детских площадок и т. д. Ведь интерес к науке нужно вырастить. Поэтому в программе «Клуба выходного дня» этого года – участие в разных научных шоу и мастер-классах. Но не только этим отличается Клуб в этом году!

Впервые «Клуб выходного дня» выходит за пределы Красноярска. Два события для приемных семей готовим в Лесосибирске, они пройдут в субботу, 22 апреля.

Еще одна новинка этого года – у Клуба появились партнеры, библиотеки Красноярска, в которых пройдут различные события, посвященные науке. О них мы тоже расскажем!

Организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей: золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

МАМЫ И ПАПЫ УЧАТСЯ ЧИТАТЬ СКАЗКИ В ФИЛАРМОНИИ

- У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том, - читает заслуженная артистка России Дарья Мороз, а в это время дети и взрослые вспоминают сюжет сказки Пушкина «Руслан и Людмила».

Именно так в этом году начался «Клуб выходного дня» для приемных семей. С событиями, подарками, новыми впечатлениями и знакомствами.

На самую первую встречу Клуба пришли ветераны, семьи, которые уже много лет ждут апреля, чтобы провести выходной день нестандартно и в хорошей компании. Они побывали на симфосказке «Руслан и Людмила» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра и Дарьи Мороз.

И вот несколько отзывов от приемных родителей:

- В полном восторге! Дома теперь введу чтение под музыку на постоянной основе.

- Как всегда, познавательно и эмоционально! И отдельное спасибо за подарки.

- Клуб в этом году поразил культурным стартом. Необычный формат, яркие впечатления!

- Полтора часа пролетели как минута!

Последний отзыв дорогого стоит! Во многих приемных семьях растут дети с особенностями здоровья. И только благодаря усилиям мам и пап развиваются и догоняют своих сверстников. Сидеть на одном месте и слушать сказку под классическую музыку для них – непростой труд. И когда им нравится, то и родители в восторге. И, главное, появилась идея читать дома под музыку!

ДЕТИ УЗНАЛИ СЕКРЕТЫ ПРИРОДЫ

Если в музее можно бегать, играть, все трогать и нюхать, значит, вы попали в Музей леса, который работает в краевом Лесопожарном центре и в котором интересно и шестилеткам, и взрослым.

Посидели на лесном троне и загадали желание, которое непременно сбудется, посчитали, сколько лет дереву, увидели, как прячутся и как охотятся животные.

Но самое главное, узнали, почему так важно слушаться маму.

- У детенышей животных в природе очень много врагов. И если мама подает знак прятаться, они слушаются беспрекословно, иначе попадут в беду, - объяснила Наталья Горских, начальник отдела по пропаганде в области охраны лесов краевого Лесопожарного центра. – Поэтому в живой природе все малыши очень послушные и делают все, что им «говорит» мама.

В музее науки, где тоже можно и нужно все потрогать и покрутить, участники Клуба узнали, как работает их организм. Они измерили длину прыжка, силу и выносливость мышц, гибкость суставов, посоревновались с сердцем в перекачке крови и узнали, зачем нужны тренировки. И, конечно же, проверили, как именно мозг управляет телом.

- Это больше, чем экскурсия, это интересно, познавательно и вкусно, - таков вердикт взрослых!

А почему вкусно? Напомним, чаепития с пирогами, сладости и книги в подарок – многолетняя традиция «Клуба выходного дня».

- Дети под впечатлением, а еще важно, что обстановка в Клубе дружелюбная и позитивная, - говорит новичок Клуба, мама четверых детей, которая взяла в семью еще двух приемных.

Она коротко рассказала свою историю:

- Работаю в детском доме уже семь лет, детей много, всех жалко, но решение взять этих мальчишек пришло внезапно. Почувствовала, что они мне родные. И муж, и дети поддержали. И не ошиблись. Они с первого дня стали называть нас мамой и папой, такое ощущение, что были с нами всегда.

- Дети, которые попали в детские дома, имеют негативный опыт. Сложно ли с ним справляться?

- Они рассказали, что пришлось пережить. Это страшно. Это до слез. Но проблем с поведением нет. Папа идет пилить-строгать, и они с ним – это в жизни пригодится. У нас хозяйство, нужно кормить животных, ухаживать за огородом – всю работу делаем всей семьей.

- Не боитесь, что объявятся биологические родители?

- Нет. Ни разу в детском доме их никто не навестил.

- Приемные дети у вас уже два года, а как вы узнали о «Клубе выходного дня»?

- Другие приемные родители посоветовали. Мы живем в пригороде Красноярска, машины нет, добирались на автобусе больше двух часов и не пожалели! На обратной дороге рассматривали книги и обсуждали то, что узнали и увидели.

Что еще произойдет в «Клубе выходного дня» в этом году, расскажем в еженедельном выпуске «Комсомольской правды» 26 апреля.

О ДЕТЯХ, РОЖДЕННЫХ СЕРДЦЕМ

О «Клубе выходного дня» для приемных семей и о приемных семьях Красноярского края поговорили на радио «Комсомольская правда» на 107,1,FM с Ларисой Ивановой, начальником отдела информационной и проектной деятельности Центра развития семейных форм воспитания.

- В этом году Клуб впервые вышел за пределы Красноярска, как реагируют родители Лесосибирска, где впервые пройдут встречи с приемными семьями.

- Реагируют не только в Лесосибирске! Ждут на следующий год и все остальные, на юге, востоке, западе края – у нашего Центра развития семейных форм воспитания пять филиалов в крае, и родители спрашивают, а когда же Клуб придет к ним.

- Всегда, когда говорим о «Клубе выходного дня» для приемных семей, говорим и о статистике. Сколько детей в Красноярском крае уже живут в приемных семьях, сколько пока не нашли семью и остаются в детских домах? Какие тенденции уже можно назвать устойчивыми?

- Всего в Красноярском крае около 13000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 11500 уже устроены в семьи.

Приемных семей более 2300, опекунских - свыше 5200. А еще есть семьи с усыновленными детьми, они в эти цифры не входят. Так как на эту форму дети передаются в семьи на правах кровных.

Ежегодно в семьи мы устраиваем около 2000 детей, но без попечения родителей остается примерно 1500 новых детей.

Если бы не было этого притока, проблема давно бы решилась.

На сегодня региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, насчитывает 1740 детей. Для сравнения - в 2002 году на учете состояло более 8000 детей, нуждающихся в семейном устройстве. Число сирот значительно снизилось. Но еще есть над чем поработать.

Что касается тенденций, то по-прежнему чаще всего хотят взять в семью малышей до года, а их мало. 90% детей - старше 7 лет, или с особенностями здоровья, или по 4-5 детей из одной семьи и их нельзя разделять, мы их называем «паровозиками». Всех этих детей устроить в приемную семью сложнее. Для этого будущим родителям нужна особенная моральная, физическая и материальная готовность.

Сложнее всего найти семью подросткам. Но их тоже берут, и это радует. И даже был случай, когда 17-летний парень просил найти ему маму и папу, и мы нашли. Это была многодетная семья, частный дом, где он научился снег чистить, дрова колоть и т. д. Прожил в этой семье год, сумел почувствовать, что такое настоящая семья, до сих пор общается с приемными родителями, братьями и сестрами. Есть у нас и такие уникальные примеры, как село Икшурма Пировского района, где в школе из 100 детей 65 – приемные. Еще одна тенденция - люди редко скрывают факт усыновления, и мы это видим по «Клубу выходного дня». Ведь на самом деле не важно, каким способом ребенок появляется в семье. Важно, что дети обретают семьи. Это дети, рожденные сердцем.

- Куда обращаться тем, кто решится стать родителями на выходные или навсегда?

- У нас есть сайт opeka24.ru, можно нам позвонить (391)2129960. Есть несколько форм семейного воспитания, определенный набор документов. Начинать путь лучше с консультации в центре в Красноярске или в одном из пяти наших филиалов в Красноярском крае.

- Решение стать приемными родителями – сугубо личное дело каждого? Или есть способы, которые могут вдохновить людей принять это сложное и очень ответственное решение – принять чужого ребенка как родного.

- Вдохновить можно! Например, с помощью СМИ рассказываем о приемных семьях, и это уже стимул понять, что можно стать мамой и папой тем, кто в этом очень нуждается.

Как проходят встречи «Клуба выходного дня-2023» можно посмотреть в наших фотогалереях:

- «Теперь будем читать сказки под музыку»: В Красноярске открылся «Клуб выходного дня-2023»

- Клуб интеллектуальной молодежи познакомился с «Клубом выходного дня - 2023»

- «Клуб выходного дня-2023» для приемных семей побывали в Музее леса

- «Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить:

А В ЭТО ВРЕМЯ: У «Клуба выходного дня» появились друзья

В этом году у Клуба впервые появились партнеры - библиотеки Красноярска, в которых тоже проведут различные мероприятия, посвященные науке.

Напомним, в библиотеках края круглый год проходят события, которые помогают детям и взрослым получать новые знания в нестандартной форме: играх, дискуссиях, мастер—классах, встречах с интересными людьми.

Детские библиотеки

На сайте каждой библиотеки края есть план работы на месяц. Это множество клубов для детей разного возраста, начиная от 2 лет. Это различные мероприятия, посвященные событиям, юбилеям, людям. Например, 12 апреля, здесь нескучно и активно отмечали День космонавтики.

Краевая молодежная библиотека

Каждое воскресенье в 12 часов в краевой молодежной библиотеке по улице имени газеты "Пионерская правда", 3а собирается Клуб интеллектуальной молодежи, чтобы поиграть в «Что? Где? Когда?» или брейн-ринг. Даже если у вас нет своей команды, можно присоединиться к другим. Нижняя возрастная граница 14+, а верхней границы нет.

Краевая научная библиотека

В рамках «Клуба выходного дня» пройдет встреча с летчиком-космонавтом, героем России Александром Лазуткиным, посвященная 60-летию со дня приезда в Красноярск первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Гость расскажет о своем полете, о подготовке космонавтов, ответит на вопросы.

На встрече также можно будет увидеть значки и медали, посвященные космонавтике, из коллекции председателя филиала Союза коллекционеров России по Красноярскому краю Сергея Марченко.

Александр Лазуткин совершал космический полет с 10 февраля по 14 августа 1997 года, и этот полет вошел в историю мировой космонавтики как один из самых сложных. В настоящее время Александр Иванович, в частности, является президентом «Космической одиссеи», в этом проекте молодые люди могут на практике попробовать себя в роли космонавта, пройти основные этапы общекосмической подготовки, побывать в Центре подготовки космонавтов и на космодроме. Проект реализуется в Красноярском крае.

Где и когда пройдет встреча с Александром Лазуткиным:

Краевая научная библиотека, Красноярск, ул. К. Маркса, 114

Третий этаж, виртуальный концертный зал

15 апреля в 14.00

Вход свободный.

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КСТАТИ: В Красноярске пройдет марафон лекций и кофе «НАНСЕН»

Такое событие пройдет в нашем городе впервые, и его тоже поддерживает золотодобывающая компания «Полюс».

В программе нескучные встречи с лучшими популяризаторами науки в России. Каждый час – новые лекции на двух площадках. Среди гостей антрополог Станислав Дробышевский, врач и научный журналист Алексей Водовозов, писатель, сценарист и драматург Александр Цыпкин, летчик-космонавт, герой России Сергей Рязанский, писатель, телеведущий Игорь Оболенский и многие другие. Завершится марафон лекций концертом Красноярского духового оркестра «Вокруг света за 60 минут: одна страна – одна мелодия».

Где и когда: Конгресс-холл СФУ, Красноярск, пр. Свободный, 82, стр. 9

15 и 16 апреля с 13.00

Билет на один день 500 рублей. По одному билету вы сможете весь день переходить с секции на секцию и посещать локации марафона.