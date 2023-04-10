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10 апреля 2023 11:08

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить

«Клуб выходного дня-2023» посетил музей науки, где можно и нужно все потрогать и покрутить