«Ну, накосячила я, как исправить»: красноярская полиция нашла мать-стримершу, издевавшуюся над ребенком

Полиция допросила стримершу, которая материла сына. Стоп-кадр видео

Красноярская полиция сработала быстро: как только в интернете в ходе мониторинга обнаружили видео, где молодая женщина поливает грязными матами своего маленького ребенка, оперативники сорвались на ее поиски. Нашли быстро – в одной из квартир в новостройках Октябрьского района. Здесь 23-летняя Нина Ж. живет вместе с двумя сыновьями.

О том, что к ней придут правоохранители, наверняка уже догадывалась – накануне «накосячила по полной» (это ее собственные слова): устроила прямой эфир со своими подписчиками. Ходила по всей квартире с телефоном у носа, снимала себя, любимую и попутно выдавала вульгарные маты, на какие способен не всякий гопник. Причем все эти ругательства предназначались маленькому ребенку: «я тебе голову оторву» - это самое, пожалуй, литературное выражение. Малыш надрывно плачет от испуга и обиды, а комментарии некоторых подписчиков (их бы тоже не мешает проверить на вменяемость) только подбадривают стримершу. Она не скрывала, что не любит его, якобы родила его три года назад от первого мужчины, потом он оказался в детском доме (вопрос, как и почему? при живой-то матери?), а она его забрала (и снова вопрос: на каком основании отдали?). Еще у нее есть второй ребенок, которому несколько месяцев.

Однако после того, как видео попало в открытый доступ, появились совершенно другие отзывы – гневные. Негодующие красноярцы стыдили ее, некоторые даже пригрозили наказанием. Вот тут блогерша, видимо, призадумалась. Пыталась огрызаться, мол «какая-то овца сняла меня и перевернула историю кверх на голову».

А тут в дверь постучали: откройте, полиция. И вот она сидит, демонстративно держит ребенка на коленях (того самого). И рассказывает сбивчиво инспектору ПДН, переходя на плач:

- Свой поступок я, естественно… так сказать… извиниться хочу перед всем... Но детей я не избивала, не била. Я разговаривала просто с человеком и в этот момент, получается, начала ругаться на ребенка...Мне угрожают, что я такая-то такая, что меня угрожают убить… Ну накосячила я… ребенка недавно забрала… Я не хочу их потерять. Ну как мне это все исправить?..

Проверка со стороны следкома была недолгой: вот они все первоначальные доказательства, налицо! Уголовное дело заведено по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). По предварительной версии следствия, подозреваемая не имела желания заниматься воспитанием малолетнего ребенка. Если он ее не слушал – раздражалась и кричала, позволяла себе жестокое обращение с ним. Сколько таких эпизодов было – предстоит разобраться. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

Также в региональном следкоме сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что в ближайшее время подозреваемую задержат. Что касается детей, они будут изъяты из семьи и пока помещены в социальное учреждение. Вопрос об отцах остается открытым. По факту они ведь должны где-то быть, существовать в природе, но принимают ли они участие в жизни детей?

Вся эта история до боли напоминает другие, которые мы уже проходили. В феврале 2021 года в интернете появилось видео, где 28-летняя жительница Назарово избивает сына, которому нет еще и года. Сняла его и выложила в интернет подруга, которая возмутилась жестоким обращением. Спустя полгода садистку приговорили к реальному сроку – дали четыре года колонии. А избитого мальчика и ее сестренку, она старшего его всего на год, забрали сначала в детский дом, потом их двоих забрала приемная семья. И теперь эти двое деток счастливы.

Или другой случай: весной 2022 года жительница Минусинска издевалась над полуторагодовалым сынишкой, у которого врачи диагностировали порог сердца. За что? Хотела насолить бывшему мужу, который ушел из семьи. Била ребенка, снимала на камеру и отправляла ему. Откуда в матерях столько жестокости?

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