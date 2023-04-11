В Красноярске стримерша на камеру издевалась над своим сыном

В Красноярске полиция, прокуратура и следком проверяют женщину, оскорблявшую маленького сына. Фото: соцсети

Поток грязного мата, вульгарные оскорбления, через которые можно разобрать угрозы типа «голову оторву». Такой монолог из нецензурных гадостей даже от пьяных гопников не услышишь, а тут – молодая женщина. И она с видом великой актрисы выдает это в прямой эфир на телефон. А за кадром плачет ребенок. Маленький. Сколько ему – три года, четыре? Рыдает с такой горечью, он еще не понимает, почему мать на него кричит?!

Это видео обнаружили в ходе мониторинге социальных сетей и мессенджеров сотрудники полиции. Выяснить, что за дамочка, не составило труда. Тем более, что та считает себя блогершей, у нее есть свой канал, в нем она выкладывает немало такого контента, который шокирует нормальных людей. Насколько адекватна она сама, сейчас будут разбираться правоохранительные органы.

- По данному факту сообщений и заявлений до настоящего времени в полицию не поступало. В связи с тем, что на видео имеются признаки возможного правонарушения, информация зарегистрирована в дежурной части, инициирована проверка, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

Со своей стороны проверку начала прокуратура Красноярского края. Решается вопрос о том, чтобы забрать у нее детей. А в пресс-службе регионального следкома сообщили, что налицо истязание ребенка. Вероятнее всего после процессуальной проверки будет заведено уголовное дело на стримершу.

Что уже известно. Живет то ли в Железнодорожном, то ли в Октябрьском районе Красноярска (полиция ищет ее по всем возможным адресам). У нее два ребенка, два сына – от разных отцов. Старший – инвалид, которого она сдала в детский дом. Но потом вдруг забрала назад. Неужели воспылала любовью? Или он нужен ей был, чтобы снимать такой вот шок-контент? Она не скрывала перед подписчиками, что не любит старшего ребенка, называет его «дебилом» и другими эпитетами, грозится избить. Одним словом, издевается публично и смакует это, не таясь. Ради лайков и новых подписчиков.

Надеемся, вскоре даст внятные пояснения в отделе полиции, зачем ей понадобилось снимать такие видео. И, кстати, интересно будет узнать, а есть в ее лексиконе другие слова, кроме матов?