Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

На лед чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске очаровательная Камила Валиева вышла в черном блестящем платье. Она откатала программу под музыку Einaudi – LowMistWar. После своего провала на предыдущем выступлении, где она не смогла прыгнуть тройной аксель, она решила завоевать баллы более сложными прыжками: Камила заявила два четверных тулупа, один из них в каскаде, и 6 тройных прыжков: ритбергер, тулуп, сальхов, флип и два лутца. Тройного акселя в произвольной не было. Этот прыжок она исполнит дважды, но только в два оборота.

Прокат она начала очень уверено, показывая всем, кто здесь будущая чемпионка – дважды чистейше прыгнула четверной тулуп в каскаде с двойным акселем. Браво! Это было красиво! Она буквально взлетает выше бортиков!

Хореография очень эмоциональная, публика подхватывает этот трепет, замирая на каждом прыжке и срываясь в аплодисменты после.

Еще до окончания программы Камила по баллам набрала больше, чем лидер – Аделия Петросян. В итоге отрыв в несколько баллов.

Публика ликовала стоя! Камила просто чуть ли не заплакала от перенапряжения и избытка эмоций. До слез тронут Даниил Глейхенгауз.

Какая концовка… Этот натянутый капюшон, как отсылка к прошлой олимпиаде, буквально становится чекой для эмоций публики.

Как итог – 170,71 балл за прокат, 247,32 – общая сумма баллов.

По итогам прокатов Камила Валиева заняла второе место на чемпионате России по фигурному катанию 2023 в Красноярске.

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