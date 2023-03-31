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Общество31 марта 2023 16:22

Сына красноярского губернатора Усса скоро доставят в Россию

Сейчас он может находиться в посольстве или на военном объекте
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: trk7

Фото: trk7

Артем Усс, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, в ближайшее время окажется в России. Об этом пишет «7 канал», не называя источников. По информации канала, Усс сейчас в безопасности и может находиться или в одном из посольств России, или на военном объекте.

Отметим, что итальянские правоохранители считают, что Усса могли спасти российские спецслужбы. Власти РФ эту версию опровергают, а губернатор Александр Усс заявил, что не в курсе, где находится его сын.

Отметим, что Усса-младшего арестовали в Милане по запросу США. В Штатах его обвиняют в нарушении санкций: итальянский суд постановил депортировать россиянина в США, после чего Усс и совершил побег.

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