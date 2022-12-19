Конек Евгении Медведевой: как сломанные в Красноярске ботинки сломали карьеру фигуристки

Евгения Медведева, Красноярск. 2019 год Фото: Мария ЛЕНЦ

«Женечка! Береги себя! Думай о своём здоровье!», «Пожалуйста, Женя, береги себя. Главное, чтобы не было травмы. Все остальное – ерунда», «Уже самой хочется бежать до Красноярска и скручивать Женю насильно, лишь бы не вздумала так рисковать» - эмоции фанатов зашкаливали после того, как у Медведевой сломались коньки после короткой программы на Чемпионате России в Красноярске ровно три года назад, в декабре 2019 года. Она даже купила новые, причем, непрофессиональные, но это был жест отчаяния. Фигуристы «разнашивают» коньки несколько месяцев и на старты выходят только в них!

Евгения Медведева, Красноярск. 2019 год Фото: Мария ЛЕНЦ

В итоге на тренировке перед произвольной программой двукратная чемпионка мира покинула лед и чемпионат.

На показательные выступления Евгения вышла на сломанных коньках, перевязанных шнурками и замотанных скотчем. И вдогонку порвала платье.

Все бы ничего, но красноярские катастрофы с коньками и одеждой не прошли без следа.

Евгения Медведева после своего выступления Фото: Мария ЛЕНЦ

В сентябре 2020 года Евгения Медведева ушла от своего канадского тренера и вернулась к Этери Тутберидзе, но на старты так и не вышла.

В ноябре 2020 года заразилась коронавирусом и не подготовилась к Чемпионату России. В августе 2021 года сообщила о пропуске предстоящего олимпийского сезона. Она фактически завершила карьеру. Официальная причина, о которой заявляла сама фигуристка – проблемы со спиной.

Те самые коньки Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако с фигурным катанием Медведева не простилась, сейчас, например, приглашает поклонников на новое ледовое шоу «Волшебник страны Оз» и участвует в шоу «Ледниковый период». Вместо покинувшего проект Дани Милохина в пару к Евгении Медведевой встал актер театра и кино Федор Федотов — кстати, победитель «Ледникового периода» 2021 года.

Многолетний жесткий спортивный режим сменился бурной личной жизнью и серьезными заработками. В интернете подсчитывают доходы Медведевой: она активно «светится» в рекламе на федеральных каналах, пишет рекламные посты в своих социальных сетях, выпустила линейку одежды, участвует в шоу - все это позволяет жить на широкую ногу.

В 2020 году Евгения обзавелась шикарным особняком из красного кирпича в ближайшем Подмосковье, в районе Одинцово. Фигуристка с удовольствием занимается созданием уюта и красоты!

Наша справка

Евгения Медведева - двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования). Двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что выйдет на лед в показательных выступлениях

Двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева заявила, что не собирается уезжать из Красноярска, не попрощавшись со своими болельщиками. (Подробности)