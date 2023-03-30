10 загадок залива Симса: чем закончилось 400 лет назад выживание в дикой природе после кораблекрушения

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ, Мария ЛЕНЦ

О трагедии в безлюдных местах Таймыра узнали только три века спустя. А разыгралась она, по одной из версий, 405 лет назад.

В начале 1940-х экспедиция гидрографов наткнулась на стоянку мореходов на островах Фаддея — склад с охотничьим снаряжением и пушниной. Вскоре неподалеку, в заливе Симса, обнаружили руины зимовья и останки троих человек. Вместе с ними — нетронутый клад монет и ценные вещи. Судя по грамотной постройке избушки и имевшимся в ней инструментам, ее хозяева были явно не новичками в деле выживания. Тогда почему погибли? И как оказались «на краю света», куда и современным транспортом добраться проблематично?

Залив Симса и о.Фаддея. Рисунок: книга А.Окладникова "Русские полярные мореходы XVII века у берегов Таймыра" (1948 год)

В 1945 году это пыталась выяснить экспедиция А. Окладникова, которая собрала много артефактов. «Пазлы» сложились в жуткую картину. Наши современники около века ломают голову над загадками гибели мореходов. Может, вам удастся их разгадать? А пока корреспондент «Комсомолки» собрал их и поделился предположениями.

Загадка 1. Какая экспедиция?

Каким только пропавшим путешественникам не «приписывали» находки!

Гидрографы, увидев медные котлы, подумали, что это следы пребывания норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, оказавшегося неподалеку в 1919 году.

Но при ближайшем рассмотрении предметы однозначно указывали на XVII век. Долгое время их считали остатками сгинувшей в полярных водах экспедиции землепроходца Ивана Толстоухова, который искал морской путь к устью Лены. Но есть веский аргумент «против»: он с товарищами исчез в 1680-х. То есть, ушёл лет на 60 лет позднее гибели несчастных на Таймыре.

Как узнали, когда они там оказались? Одно из доказательств: даты чеканки 3,5 тысяч серебряных монет, найденных в заливе Симса и на островах Фаддея. По ним выходит, что люди прибыли не раньше 1617 и не позже 1620 года.

Попытки установить личности мореходов-зимовщиков по найденным ножам с надписями успехом не увенчались. На одном из них даже «прочитали» «Акакий Муромец». Позже выяснилось, что прочтение сомнительное. «Притянутое». Возможно, ножи украшены «ложными надписями» для красоты.

Надпись и орнамент ножа из залива Симса в развертке. Рисунок: книга А.Окладникова "Русские полярные мореходы XVII века у берегов Таймыра" (1948 год)

Загадка 2. Зачем, откуда и куда?

Цель морского похода выдают типичные вещи для обмена на меха (вроде стеклянных бус) и пушной груз.

За почти сотню лет мореходов пытались «отправить» по разным маршрутам. Например, историк Троицкий настаивает, что они двигались не с запада на восток, а с востока на запад. Один из аргументов: мореходы везли пушнину, а какой от нее прок в восточных землях, где добывают зверя? Логичнее доставлять на запад, где спрос на такой товар.

Аргумент в пользу обратного направления — закрытие властями в 1619 году Мангазейского хода — торгового пути из Сибири в Европу. Может, поэтому безымянные мореходы выдвинулись на восток - искать новый путь на Лену к пушному зверю? А по дороге они останавливались и выменивали шкурки, надеясь вернуться обратно с богатством?

Загадка 3. На чем добрались?

Версия, что путешественники зачем-то добирались с грузом пешком на побережье Таймыра пешком, не воспринимается всерьез. Навигационные приборы среди находок подтверждают, что суда были.

Какие? На островах Фаддея удалось найти остатки небольшого карбаса (парусно-гребное судно). Но для длительного морского плавания тогда использовались кочи (суда до 25 метров, приспособленные для передвижения в северных морях). Их не нашли. Возможно, погибли во льдах или утонули.

Загадка 4. Как произошло кораблекрушение?

Что случилось с судами – никто уже не узнает. Скорее всего, это была «медленная катастрофа»: они сели на мель или были затерты льды. Вряд ли кораблекрушение случилось в один момент, так как вещи успели сгрузить на берег. Даже те, которые не спасают при катастрофах: к примеру, в зимовье была перьевая подушка.

Загадка 5. Почему мореплаватели разделились?

Судя по находкам, на островах Фаддея и в заливе Симса были люди из одного похода. Почему они разделились? И снова споры. Возможно, раскол произошел из-за дальнейших планов. Более осторожные мореходы решили перезимовать. А часть команды осталась на острове возле аварийного судна, решив спасти его и двигаться дальше. Удалось ли это? Большой вопрос. Человеческие останки на островах не нашли. Это не значит, что люди покинули остров на судне. Они могли уйти по суше. Их могло смыть во время шторма.

Загадка 6. Сколько было зимующих в заливе Симса?

Зимовщики построили избушку 2,6×2,6 м. При таком размере в ней были печь и нары. Вряд ли жилище было рассчитано больше, чем на 3-4 человек.

План зимовья в заливе Симса. Рисунок: книга А.Окладникова "Русские полярные мореходы XVII века у берегов Таймыра" (1948 год)

Кости троих человек это подтверждают. Позже выяснилось, что арктическую зиму коротали под одной крышей два мужчины-помора и женщина (по черепу - из народов северо-западной Сибири). Судя по найденным женским вещам, она могла быть нганасанкой или тундровой ненкой.

Другие находки наталкивают на мысль, что среди зимовщиков мог быть еще один мужчина. Скорее всего, он ушел в тундру и не вернулся.

В подсчете числа людей помогли нательные кресты. В заливе Симса нашли два дорогих мужских креста и простой женский. Видимо, спутница мореходов тоже была крещеной.

Серебряный с позолотой крест из избушки в залива Симса. Рисунок: книга А.Окладникова "Русские полярные мореходы XVII века у берегов Таймыра" (1948 год)

Загадка 7. Как среди суровых мореходов оказалась женщина?

В необитаемом месте зимовки аборигенке неоткуда было взяться. Значит, она прибыла на судне. Каково ей было в северном поход среди мужской команды - вопрос, который не дает многим покоя. Как вообще среди полярных мореходов оказалась женщина?

Исследователи уклончиво обходят эту тему, вскользь замечая: возможно, это жена какого-то мореплавателя или ее взяли переводчицей для общения с населением Севера.

Историк Ю.Чайковский выдвинул авантюрную версию: зимовщики - беглецы откуда-нибудь из устья Хатанги, имевшие нелады с законом, поэтому с ними много ценностей и женщина.

Загадка 8. Почему зимовка превратилась в борьбу за выживание?

Судя по выбранному для жилища места(в защищенном от ветра месте возле ручья) и сохранившимся инструментам, зимовщики были опытными «выживальщиками». Скорее всего, они надеялись спокойно перезимовать, а потом выбираться из гиблого места. Но что-то пошло не так. Возможно, роковым стало незнание Таймыра и сроков миграции зверя на полуострове.

Охотничьи принадлежности и кости животных возле избушки подтверждают, что дичь вокруг водилась, и сначала зимовщики успешно охотились. Минимум пару раз им повезло с крупной добычей: добыли оленя и моржа. Но останки 187 песцов возле зимовья и внутри него можно считать доказательством настигшего голода. Почему? Поморы брезговали есть этих зверей. А вскрытые черепа животных подтверждают, что ими питались, а не добывали шкурок ради.

Почему до такого дошло? Зимовщики вряд ли знали, что в этих краях к ноябрю зверь «заканчивается»: и морской, и сухопутный. Олени уходят на юг в конце сентября, песцы - к ноябрю. Мясом на зиму не запаслись, а корабельные припасы иссякли.

Люди оказались к этому не готовы и «не дождались весеннего хода песцов и северных оленей, которые на Таймыр приходят поздно».

Загадка 9. Сколько прожили после кораблекрушения, и как умерли?

Скорее всего, зимовщики «протянули» с сентября до декабря-января: 4-5 месяцев.

Восстановленный Л.И. Якуниной костюм полярного морехода из залива Симса. Рисунок: книга А.Окладникова "Русские полярные мореходы XVII века у берегов Таймыра" (1948 год)

Как они умерли – вызывает вопросы. Классическая советская версия: от голода, цинги, и практически одновременно. В наше время зимовщиков подозревают в людоедстве. Например, на такие мысли наталкивает найденная в котле или около него человеческая кость с повышенным содержанием меди.

Предположения, что сначала двое мужчин «воспользовались» женщиной, а в голод ее съели, не стыкуются с информацией, что последней умерла аборигенка.

Оставшиеся в живых почему-то не похоронили умерших. Настолько ослабли?

Загадка 10. Могли ли зимовщики выжить?

Был ли шанс у зимовщиков выйти к людям, если бы они «протянули» зиму? Небольшой. Выбраться с Таймыра пешком сложно и в наше время.

Путники были ослаблены. Возможно, они пошли бы не «напролом» через горы Бырранга, а вдоль побережья моря Лаптевых. Через сколько километров они (гипотетически) могли встретить там людей в XVII веке? Вопрос. На который не находится ответа.

Были предположения, что исчезнувшим с островов Фаддея мореходам удалось добраться до цивилизации. Путешественники Витсен и Страленберг пересказывали давние сообщения о людях, когда-то пришедших пешком с севера Таймыра? Но кто они, когда это было, и откуда они пришли – история умалчивает.

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