Украли 200 000 рублей и 1 килограмм золотого песка: троих напавших на прииск в глухой тайге Красноярского края нашли за неделю

В Красноярском крае банду налетчиков на прииск отправили под суд. Фото: пресс-служба полиции

В Красноярском крае полиция так быстро сработала, что банда молодчиков, совершивших налет на прииск в глухой тайге, даже не успела порадоваться результатами своего «гоп-стопа». Казалось, готовили идеальное преступление (им так казалось), а в итоге даже залечь на дно не успели, как их ухватила рука закона. Это все лирика, а теперь – по факту.

Мотыгинский район, где все произошло (а также Енисейский, Северо-Енисейский, Богучанский) в Красноярском крае богаты золотом. Здесь много разных артелей, приисков, как правило – мужчины приезжают сюда вахтовым методом на пару-тройку месяцев. Едва ли долго высидишь в глухой тайге, где нет ни связи, ни дорог, зато комаров хоть отбавляй.

Три месяца назад, 22 августа, на один из таких приисков (он находится в 70 километров на север от районного центра – села Мотыгино) нагрянули нежданные гости, их было трое. В «лучших традициях» бандитского кино: приехали на внедорожнике «Тойота», быстро прокололи колеса у стоявшей тут техники, чтобы отсечь возможную погоню. На лицах балаклавы – чтобы не узнали, в руках ружья. Налетели, давай наводить суматоху – орали нецензурно, избили двух работников, остальные не стали связываться (и правильно сделали, гори оно огнем, это золото, чтобы за него жизнь положить).

С таким оружием "братва" напала на рабочих. Фото: пресс-служба полиции

Налетчики четко знали, в каком балке хранится намытый золотой песок, поэтому первым делом метнулись туда и забрали его. Плюс еще 200 тысяч рублей. Пробежались по жилым вагончикам и прихватили личные сотовые телефоны, ноутбук, другую технику, а также пластиковые карты и имущество. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 4 миллиона рублей. После этого скрылись.

Из-за плохой связи сообщить работники прииска о случившемся в полицию смогли только спустя день. На место тут же направился отряд лучших оперативников из краевого центра на вертолете. О том, как они вычислили подозреваемых, в полиции не рассказали. Есть у них свои профессиональные секреты, тайна следствия.

Грабителями оказались трое жителей Республики Алтай. Они отлично ориентировались на местности, потому что раньше работали на этом прииске. Одному 34 года, второму 35, самому старшему 38 лет. С добычей уехали назад. И совсем не ожидали, что к ним домой под покровом темноты ворвутся полицейские вместе с отрядом специального назначения «Гром». Все, что было награблено, изъяли у них при обыске: и золотой песок, и деньги, и телефоны, и три зарегистрированные единицы гражданского оружия, использованного во время нападения.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, расследование уголовного дела завершено. Неудивительно – задержанные рыдали, признаваясь в деталях преступления. Видать, помнят пословицу: чистосердечное признание облегчает наказание. Рассматривать дело будет Мотыгинский районный суд. Налетчикам грозит до 12 лет лишения свободы. А пока они ждут своей участи под стражей.

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