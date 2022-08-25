В Красноярском крае неизвестные с автоматами напали на старателей и украли добытое золото Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мотыгинском районе неизвестные совершили вооруженный налет на сотрудников золотодобывающей организации. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в краевой полиции. Однако подробностей пока немного.

Место, где это случилось, находится неподалеку от поселка Южно-Енисейск. Это примерно в 70 километрах по прямой на север от административного центра Мотыгино. Глухая тайга, очень плохая связь и такая же плохая дорога. Эти обстоятельства не позволили потерпевшим оперативно сообщить о случившемся в полицию. Но как только о вооруженном налете стало известно, опергруппа краевого главка вылетела на место на вертолета.

Итак, что известно на этот час. Несколько домиков-балков, где живут рабочие. Вооруженные, предположительно, автоматами люди в балаклавах ворвались внутрь. Рабочие не стали оказывать сопротивление, опасаясь за свои жизни (да гори он огнем, этот металл – жизнь дороже!) Грабители потребовали отдать им добытое золото, деньги и гаджеты.

Таким образом, сообщает полиция, налетчики забрали 210 тысяч рублей наличными, золотой песок (некоторые источники называют вес – более килограмма). А также сотовые телефоны и ноутбук, принадлежащие работникам. Пострадал один из старателей – ему разбили голову. И вот еще неподтвержденная пока информация: охраны в рабочем поселке не было, грабители знали, где хранится золото и деньги. Уезжая, они прокололи колеса на технике у рабочих, отчего те не смогли сразу выехать из тайги, чтобы как можно быстрее сообщить о случившемся.

Ждем официальной версии и подробностей от краевой полиции.