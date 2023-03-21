Итальянский суд экстрадирует сына красноярского губернатора Усса в США

Фото: личная страница Артема Усса

Итальянский суд одобрил экстрадицию сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Запрос на экстрадицию поступил от США – американские власти намерены предъявить ему обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

– Суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней мы подадим апелляцию в кассационный суд, – рассказали адвокаты Усса-младшего в беседе с ТАСС.

Отметим, что Артем Усс был задержан в Италии и отправлен за решетку, позднее меру пресечения изменили на домашний арест. Сейчас Усс-младший находится в арендованной квартире в пригороде Милана: его перемещения отслеживаются с помощью электронного браслета.

Власти РФ ранее заявляли, что арест Артема Усса имеет политический окрас: скандал разразился после начала СВО, а в защиту россиянина выступил МИД РФ и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В России даже инициировали розыск и заочный арест Усса, чтобы запустить процесс экстрадиции его на родину, однако результатов это не принесло.