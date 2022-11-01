В мэрии Красноярска рассказали, где установят новогодние елки в 2022 году
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красгорпарк определили места для новогодних елок, а также их количество. Рассказываем, где Красноярске поставят елки на Новый год-2023.
В администрации сообщают, что все новогодние елки в Красноярске установят до 18 декабря 2022 года. Помимо самих символов Нового года, будут установлены световые локации – на площади Мира, в сквере Сурикова (левый берег) и в сквере Кировский (правый берег).
- сквер «Космонавтов»
- Ярыгинская набережная
- парк «Солнечная поляна»
- площадь Мира
- парк «Сибсталь»
- парк им. 400-летия г. Красноярска
- озеро-парк «Октябрьский»
- Предмостная площадь.
В Красгорпарке отметили, что в текущем году на установке новогодних елок удалось сэкономить более 3 миллионов рублей. Дело в том, что для елей не закупалось световое оборудование.