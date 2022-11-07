Отшельница Агафья Лыкова не испугалась летящих обломков космической ракеты. Фото: Данил Барашков

Обломки космических ракет нашли на территории заповедника «Хакасский». В том числе неподалеку от заимки, где живет знаменитая отшельница Агафья Лыкова. Сама Агафья Карповна никоим образом не пострадала – бог миловал. Она к таким вещам относится спокойно.

Еще летом 2019 года к ней на вертолете прилетали сотрудники заповедника и представители Роскосмоса. Предупредили: так и так, в скором времени с космодрома «Байконур» запустят космический аппарат. Отделяющиеся ступени ракеты-носителя могут рухнуть с высоты нескольких километров вниз, в горную тайгу. А заимка как раз находится в зоне возможного падения. Отшельнице предложили временно эвакуироваться на несколько дней. Но она тогда категорически отказалась выезжать куда-либо.

Фото: заповедник "Хакасский"

С тех пор было запущено как минимум восемь ракет-носителей данного типа. В последний раз «Протон М» унес очередную партию спутников – бороздить просторы вселенной – 12 октября 2022 года. Отшельницу каждый раз предупреждали заранее об этом, но получают неизменный отказ уехать с родной земли.

- Агафья Карповна от эвакуации всегда отказывается, но специалистам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сибирская отшельница очень дорога, потому они всегда оставляют необходимые рекомендации по безопасности. Прилетая в гости на заимку, представители ЦЭНКИ и МЧС привозит подарки, медикаменты, продукты и предметы, необходимые для жизни в суровом климате и удаленной локации, - сообщает Роскосмос.

Фото: заповедник "Хакасский"

Добавим, что при старте космических ракет с Байконура в расчетные районы падения отделившихся фрагментов входят Хакасия (заимка Лыковых в заповеднике «Хакасский» и федеральный заказник «Позарым»), Тува и Якутия.

Как рассказал руководитель заповедника Виктор Непомнящий, специалисты ЦЭНКИ проводят мониторинг отделившихся фрагментов, фиксируют координаты с фото и вносят их в единую базу. Также каждый год госинспекторы заповедника проводят рейды по охраняемым территориям. Так что каждый кусок на учете.

Фото: заповедник "Хакасский"

В октябре этого года занялись очисткой территорий. Некоторые крупные части достигали восьми метров, их распиливали, чтобы удобнее было транспортировать. Все вывозили на вертолетах, понадобилось шесть рейсов. Эвакуировали фрагменты обломки обечаек баков, двигательной установки ускорителя II ступени и створок пусков разных лет максимальных размеров не более 1-1,5 м.

Там, где были найдены куски «Протона М», специалисты брали пробы почвы и воды для экологического мониторинга.

Фото: заповедник "Хакасский"

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