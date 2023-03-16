Как записать ребенка в 1 класс школы в Красноярске в 2023 году: этапы, сроки, список документов Фото: Мария ЛЕНЦ

Совсем скоро стартует запись будущих первоклассников в школы. В региональном минобре опубликовали, как записать ребенка в 1 класс школы в Красноярске в 2023 году. Рассказываем, какой список документов нужно предоставить, о сроках и этапах. В текущем году в первые классы во всем крае должны пойти 38,5 тысяч детей.

Когда начнется запись ребенка в 1 класс школы в Красноярске 2023

Запись детей в 1 классы школ в Красноярске и крае начнется не позднее 1 апреля 2023 года. Прием будущих первоклассников в школы будет проходить в два этапа:

Первый этап: с 1 апреля по 30 июня 2023 года

В этот период в школы принимают детей, имеющих первоочередное право на зачисление, а также для дошколят, живущих на закрепленной территории.

Заявление на этом этапе могут подавать родители, чьи дети живут на закрепленной за школой территории. Уточнить список домов, относящихся к школу можно на сайтах учреждений. Также право на зачисление получают дети, чьи старшие братья и сестры уже учатся в данной школе, а также дети военнослужащих.

Для детей судей, прокуроров и следователей действует внеочередное право на поступление в школу с интернатом.

Второй этап: с 6 июля по 5 сентября 2023 года

В этот период зачисляются дети, не проживающие на закрепленной территории, для приема в школу другого района. В этот период подать заявление на зачисление в школу могут все желающие.

Список документов для зачисления ребенка в 1 класс школы в Красноярске в 2023 году

- паспорт или другое удостоверение личности;

- свидетельство о рождении ребенка;

- подтверждение проживания ребенка на закрепленном участке.

В некоторых случаях может понадобиться документ, подтверждающий льготу на получение первоочередного права на зачисление ребенка в 1 класс в Красноярске.

Как подать заявление на зачисление ребенка в 1 класс в Красноярске в 2023 году

Подать заявление на прием дошкольника в первый класс можно тремя способами:

- лично в школе;

- через Госуслуги;

- через заказное письмо с уведомлением о вручении.

Сколько лет должно быть ребенку для зачисления в 1 класс в Красноярске в 2023 году

В первый класс принимаются дети в возрасте 6,5-8 лет. Однако по заявлению родителей, принять малыша могут и в более раннем возрасте. Что касается детей с особенностями развития, то их принимают на обучение по адаптированным программам с согласия родителей, только на основании решения комиссии.

Что делать, если в приеме ребенка в школу Красноярска отказали

- проверить список документов, если записывались через Госуслуги;

- попросить местное управление образования подобрать другую школу.