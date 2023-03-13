В Красноярском крае запись детей в первые классы начнется до 1 апреля

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае кампания по записи детей в первые классы стартует до 1 апреля и пройдет в два этапа, сообщает правительство региона.

До 30 июня заявления будут принимать от тех семей, которые проживают на закрепленной за школой территории и тех, кто имеет преимущество при зачислении. Например, к ним относятся те, у кого уже учатся в этой же школе братья или сестры.

Если вы хотите подать заявление в какую-либо другую школу, его примут с 6 июля и предоставят место, если оно есть в наличии.

По предварительным данным, в этом году в Красноярском крае в школу пойдут 38,5 тысяч первоклассников.