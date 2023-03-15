В Красноярске в память о первом мэре открыли мемориальную доску

В декабре прошлого года Красноярский городской Совет депутатов поддержал инициативу работников и руководства КрасКома об увековечении памяти Валерия Александровича и принял решение о размещении мемориальной доски на здании на улице Парижской Коммуны, 41.

Сегодня Валерию Александровичу Позднякову могло бы исполниться 83 года. Он ушёл из жизни в 2021 году. Валерий Поздняков родился в далёком Ярославле, но с 21 года, когда он приехал работать на Красноярский шинный завод простым сборщиком автопокрышек, вся его жизнь была связана в Красноярском. Он прошёл путь от рабочего до директора предприятия. В 1991 году, когда рухнул СССР, и Россия вступила в период невероятно тяжёлых преобразований, именно Валерия Позднякова президент Борис Ельцин назначил своим Указом мэром Красноярска.

Генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров поблагодарил пришедших на церемонию главу Красноярска Владислава Логинова и председателя городского Совета Наталию Фирюлину за поддержку инициативы компании об установке памятной доски именно на офисе «КрасКома», так как Валерий Александрович Поздняков много сделал для города и для развития городского коммунального хозяйства в самые сложные для страны и региона 90-е годы.

На церемонию пришли не только люди, которые работали вместе с Валерием Поздняковым или знали его лично, но и более молодые красноярцы, родившиеся и живущие в городе, который успешно пережил период 1991-1996 годов, в том числе благодаря первому мэру и его команде.

«Вы знаете, в этом памятнике – весь Поздняков, - сказала о расположенной здесь же, рядом с офисом «КрасКома» популярной композиции «Дядя Яша и стажёр» председатель Красноярского горсовета Наталия Фирюлина (памятник работягам-водопроводчикам установлен как раз в период его руководства «Водоканалом»). – Валерий Александрович очень любил город, очень любил горожан, считал, что он должен всех слышать и слушать. У него была манера советских «красных директоров» - будучи директором шинного завода, он рано приходил на работу, обходил все подразделения, эту привычку он сохранил и став мэром. Не было в нём барства, помпезности, он был действительно очень скромным человеком. И у него был интерес к людям. Это очень редкое по нынешним временам качество. Есть люди, которые могут слушать собеседника из вежливости, и тут же забыть. Он не забывал. Ему интересны были люди. И я рада отметить, что и в 2015 году, когда горсовет обсуждал вопрос присвоения ему звания Почетный гражданин Красноярска, и в 2022 году, рассматривая инициативу по мемориальной доске, депутаты проголосовали ЗА единогласно».

За почти 400-летнюю историю города только 84 человека были удостоены звания «Почётный гражданин Красноярска». В их числе с 2015 года – Валерий Александрович Поздняков, первый мэр в новейшей истории Красноярска. В нелёгкое время с 1991 по 1996 год он сделал всё возможное, чтобы не только сохранить жизнедеятельность и управляемость краевого центра, но и дать импульс его развитию, вывести Красноярск на ведущие позиции по социально-экономическим показателям в Сибирском регионе.