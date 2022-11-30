Неоправданный риск или спасение: красноярского пилота оштрафовали на 250 000 рублей за опасную посадку АН-24

Фото: Западно-сибирская транспортная прокуратура

В Красноярском крае завершился суд над экс-командиром экипажа самолета АН-24 компании «КрасАвиа» Евгением Внуковым, совершившим аварийную посадку в аэропорту Черемшанка в августе 2020 года. Как сообщили «Комсомольской правде-Красноярск» в Восточном межрегиональным управлении на транспорте СК России, пилота признали виновным в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», ему назначили штраф в виде 250 000 рублей. Но после вынесения обвинительного приговора, командир экипажа вину не признал. По его мнению, он спас 43 пассажира, ведь прими он другое решение, все закончилось бы не просто повреждением самолета.

3 августа 2020 года экипаж самолета АН-24РВ летел из Туры в аэропорт Черемшанка в Красноярске. На борту находились 43 пассажира, в том числе двое детей до 6 лет. Это не считая экипажа самолета.

При заходе на посадку в Черемшанке бортмеханик предупредил командира судна Евгения Внукова о превышении максимально допустимой скорости. Члены экипажа предложили командиру выйти на второй круг, контролирующие системы борта подали сигнал об опасной близости земли и также сообщили пилоту о том, что ему необходимо уводить самолет на второй круг, ведь скорость сейчас слишком превышена. По данным комиссии, скорость посадки АН-24 достигала 227 км/ч, когда рекомендованная – 185-190 км/ч. Внуков же, вопреки всему, принял решение садиться.

- Эти действия привели к нестабилизированному заходу на посадку, увеличению скорости при заходе на посадку, нестабильному приземлению, истиранию и разрушению внешнего и внутреннего пневматиков левой опоры шасси, внешнего пневматика правой опоры шасси, что создало реальную угрозу безопасности для жизни и здоровья пассажиров, - пояснили в СК на транспорте.

В итоге приземление получилось жестким – самолет серьезно пострадал, авиакомпания «КрасАвиа» получила материальный ущерб на сумму свыше 290 000 рублей. Пилот в свое оправдание заявил, что увидел при посадке стаю птиц, и из-за этого принял решение, которое противоречило всем правилам, - «поднырнуть» под стаю, тем самым спасти самолет и людей.

Во время расследования были проведены десятки экспертиз, в том числе летно-техническая. Согласно её заключению, летный экипаж имел все необходимые квалификации, а также был полностью подготовлен к полету в соответствии с действующими требованиями. Основной причиной аварийной ситуации, стало как раз-таки решение не выполнять заход на второй круг, а посадить самолет вопреки руководству по летной эксплуатации. Доказательств о стае птиц, которые, по словам пилота, и спровоцировали всю эту ситуацию, не нашлось.

- Несмотря на то, что сторона защиты не согласна с обвинением, обжаловать приговор мы не будем. Мы нашли определенную середину, к тому же гособвинение не стало настаивать на реальном или условном лишении свободы. Мы не получили никакие оригиналы документов, чтобы проверить, каким образом проходила экспертиза переговоров внутрикабинных и с диспетчером, какая была высота и скорость. Работали, по сути, по производной информации. Вот и все. Штраф и штраф. Будем так говорить, вопросы по виновности решены не в нашу пользу, но вопросы по наказанию закрыты нормально. Ну в следующий раз Внуков будет более внимательным, и будет тщательно фиксировать все обстоятельства, непосредственно касающиеся каких-либо инцидентов. И пролет птиц, который почему-то не подтвердился, и расположение колес, и многое другое, - заявил адвокат пилота Сергей Новосельцев «Комсомольской правде-Красноярск».

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