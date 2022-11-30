В Красноярске из-за пожара во «Взлетке-Плаза» изменилась схема движения автобусов Фото: Юлия КОВАЛЬ

30 ноября в Красноярске из-за пожара в ТЦ «Взлетка-Плаза» временно изменилась схема движения автобусов. Об этом сообщают в мэрии.

Автобусы №№12, 21, 27, 49, 60, 81, 99 будут пропускать остановку «Детский центр» на ул. Весны в обе стороны. Временный маршрут: Аэровокзальная-Взлетная-Октябрьская-78 Д.Бригады-Весны, после чего транспорт возвращается к привычной схеме.

Напомним, что пожар в торговом центре на Взлетной, 1 начался 30 ноября в 6 часов утра. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Движение по Весны – от Взлетной до Батурина временно ограничено. Пожар уже локализован.