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Происшествия13 марта 2023 3:54

В Железногорске ограбившего друга ради поминок для кота мужчину осудили на 4,5 года

Отобрал 3,5 тысячи рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Железногорске ограбившего друга ради поминок для кота мужчину осудили на 4,5 года

В Железногорске ограбившего друга ради поминок для кота мужчину осудили на 4,5 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске суд вынес приговор местному жителю, который ограбил друга, чтоб устроить погибшему коту достойные поминки. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В октябре 2022 года 45-летний железногорец выпивал со своим другом, который попросил его сходить за добавкой. Возвращаясь в квартиру, мужчина увидел, как его кота, который гулял на улице, насмерть сбила машина.

Хозяин животного вместе с тем самым другом похоронил кота во дворе, после чего решил устроить поминки. Он пошел в фотоателье, где заказал фотографию питомца в траурной рамке.

Вернувшись во двор, мужчина встретил 36-летнего знакомого. Он начал требовать у него деньги на достойные поминки, но тот отвечал отказом. Тогда железногорец толкнул его и забрал сумку. Добычей мужчины стали 3,5 тысячи рублей.

Суд признал подозреваемого виновным в грабеже и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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