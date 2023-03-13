В Железногорске ограбившего друга ради поминок для кота мужчину осудили на 4,5 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске суд вынес приговор местному жителю, который ограбил друга, чтоб устроить погибшему коту достойные поминки. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В октябре 2022 года 45-летний железногорец выпивал со своим другом, который попросил его сходить за добавкой. Возвращаясь в квартиру, мужчина увидел, как его кота, который гулял на улице, насмерть сбила машина.

Хозяин животного вместе с тем самым другом похоронил кота во дворе, после чего решил устроить поминки. Он пошел в фотоателье, где заказал фотографию питомца в траурной рамке.

Вернувшись во двор, мужчина встретил 36-летнего знакомого. Он начал требовать у него деньги на достойные поминки, но тот отвечал отказом. Тогда железногорец толкнул его и забрал сумку. Добычей мужчины стали 3,5 тысячи рублей.

Суд признал подозреваемого виновным в грабеже и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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