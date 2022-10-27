Житель Железногорска ограбил соседа, чтобы устроить достойные поминки для кота Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске мужчина ограбил соседа ради достойных поминок для погибшего кота. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Все случилось еще в июле 2022 года. 36-летний железногорец выпивал в компании знакомых. Когда спиртное было допито, он попросил своего 45-летнего приятеля сходить за добавкой. Мужчина согласился, но на обратном пути он увидел, что его кота насмерть сбила машина.

Вместе с собутыльниками мужчина похоронил погибшего питомца во дворе, а затем отправился в фотоателье, чтобы заказать фотографию котика в траурной рамке. После этого сибиряк решил организовать для кота достойные поминки, но на это денег у него уже не хватило. Тогда он потребовал у того самого 36-летнего друга денег. Получив отказ, он толкнул приятеля, срезал ремешок с его сумки, и забрал деньги – 3,5 тысяч рублей.

Вскоре мужчину задержали. Оказалось, что ранее он уже был неоднократно судим. В его отношении завели уголовное дело по статье «грабеж». Теперь железногорцу грозит 7 лет колонии. Материалы дела направлены в суд.