Скриншот: из видео МВД по краю

В Красноярске будут судить семерых фигурантов дела о распространении порнографии. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

С 2018 по 2021 год в Красноярске и Москве двое 34-летних мужчин организовали порностудию. Мужчины соблюдали конспирацию и разработали принципы руководства, по которым вели бизнес.

Значительная часть дела велась в Красноярске. Здесь в съемки было вовлечено 28 женщин, которые за деньги снимали на камеру интимные видео. В работе они пользовались онлайн-переводчиком для общения со зрителями и кучей разнообразных игрушек.

В итоге были задержаны 8 человек – 6 в Красноярске и 2 в Москве. В ходе обысков полицейские нашли в студиях 13 миллионов рублей и 41 тысячу долларов. Кроме того, выяснилось, что участники группы получали около 500 тысяч рублей в месяц, а организаторы – 5 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела в отношении семерых фигурантов завершено. Троих будут судить по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Четверо «актрис» же предстанут перед судом по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Расследование в отношении еще 17 человек продолжается.

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