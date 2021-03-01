Красноярские силовики вычислили вебкам студию, где изготавливали откровенное видео с моделями

На всех участников ОПГ возбуждены уголовные дела

В Красноярске силовики смогли вычислить веб-кам студию, где две организованные группировки снимали и заливали в сеть порнографический контент. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Все полученные порноролики появлялись в интернете с января 2020 года по февраль 2021. Их распространяли две команды из одной группировки. Одна была под руководством 33-летнего жителя Красноярска, вторая под предводительством 29-летнего Москвича.

В импровизированной компании строго соблюдались меры конспирации, иерархия и четко распределялся доход.

В составе ОПГ были не только организаторы и модели. Туда же привлекались участники, ведущие административные дела -поиск и подбор персонала, проведение собеседований, подробных инструктажей, ознакомление с помещениями, используемыми для проведения трансляций, непосредственный контроль за персоналом – тренинги, обучение, учёт рабочего времени, техническое сопровождение преступной деятельности.

На данный момент силовики задержали 8 членов группировки: 6 из них обитали в Красноярске, еще двое в Москве.

- Участники преступной группы получали от своей деятельности доходы свыше 500 тысяч рублей в месяц, а организаторы - 5 млн рублей ежемесячно. В ходе обысков изъяты более 13 млн рублей и 41 тысяча долларов США, а также банковские карты и электронные носители информации, - рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении участников ОПГ возбуждено уголовное дело «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Лидеры преступного сообщества будут проходить обвиняемыми еще по одной статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».