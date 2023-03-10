Необычный урок химии вместе с РУСАЛом и «Комсомолкой» прошёл в Ачинске. Фото: предоставлено организаторами

Ученики восьмых классов школы №3 стали участниками квиза, который популяризирует Олимпиаду РУСАЛа «13 элемент. Alхимия будущего».

Задания интеллектуального состязания были опубликованы на страницах издания «Комсомольская правда» и стали доступны всем желающим – и детям, и взрослым. Одним из его разработчиков необычного урока стала учитель химии из ачинской школы №3 Антонина Кауц. Она же совместно со старшеклассниками помогала участникам пройти образовательные станции квиза.

Фото: предоставлено организаторами

20 лучших учеников восьмых классов, которые ориентируются на изучение химии, физики и математики, разделились команды и выполняли поставленные задачи. У школьников это получилось успешно. Три из четырёх участвующих команд набрали высокое количество баллов и поборолись за победу в конкурсе капитанов.

Квест стал своеобразной подготовкой к участию в одноимённой олимпиаде, которую проводит РУСАЛ. Напомним, всероссийская олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» проходит для учеников 8-11 классов. Школьники могут продемонстрировать свои знания в математике, физике, химии и информатике. Ученики, прошедшие отборочный этап, получат сертификаты участников, незабываемые эмоции и знания о профессии металлург. А победители олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего» – дополнительные баллы для поступления в ВУЗы.

«Мы решили поддержать проект РУСАЛа и «Комсомолки» и провести квиз, чтобы расширить образовательные возможности для наших учеников - познакомить их с олимпиадой «13 элемент. Alхимия будущего». Дети разобрались с заданиями и поняли механику интеллектуального испытания. Уверена, это добавит им уверенности, и в следующем году желающих поучаствовать в этой олимпиаде станет еще больше», - говорит директор школы №3 Мария Киселева.