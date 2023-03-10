«Первый раз ставили капельницу в самолете»: красноярские врачи помогли двум пассажирам, летевшим из Таиланда

Летевшие из Таиланда в Красноярск медики спасли ребенка с отравлением и женщину с гипертонией. Фото: ФСНКЦ ФМБА России

Самолет набрал высоту. Впереди – несколько часов полета над облаками, на высоте почти 12 тысяч метров. Домой! Из Таиланда в Красноярск! Пассажиры – почти все отпускники, отдохнувшие и загоревшие от тропического ультрафиолета, мечтали поскорее оказаться дома. И вдруг голос одной из стюардесс. Она спрашивала, есть ли на борту врач – кому-то срочно потребовалась медицинская помощь.

Врач-пульмонолог Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Александр Аристов как раз возвращался с отдыха. Первым откликнулся, поднялся с кресла. Оказалось, что он не единственный: вместе с ним в этом рейсе оказались сразу пять докторов и одна медицинская сестра. Целая бригада!

- Ночной перелет не готовил сюрпризов. Но недолгий покой был прерван обращением по внутренней связи стюардессы с просьбой о помощи пациенту. Им оказался 10-летний мальчик, у него уже в полете появились симптомы кишечной инфекции, - рассказывает Александр Аристов. – На борту невольно лайнера пришлось познакомиться с другими моими коллегами. Необходимая помощь мальчику была оказана. В дальнейшем наблюдение за больным ребенком продолжил коллега-врач, который сидел недалеко от него.

Казалось бы, можно выдохнуть… но нет, прошло немного времени и снова просьба бортпроводницы. Как оказалось, одна из женщин потеряла создание. У нее было крайне низкое артериальное давление, плюс другие проявления острой сердечной недостаточности. Ситуация более чем серьезная, стоял вопрос о жизни человека.

- И снова в этой ситуации проявилось единение моих коллег. Впервые в жизни нам пришлось на высоте 12 тысяч метров ставить капельницу пациентке. Взаимовыручка проявилась еще и в том, что при отсутствии какого-либо специального медицинского оборудования на борту самолета врачи и пассажиры сменяли друг друга, держа пакеты с растворами лекарств в руках, чтобы обеспечить медицинскую помощь.

Экипаж волновался. Время от времени спрашивали, как себя чувствуют мальчик и женщина. Нужно ли запрашивать разрешение на посадку в ближайшем на пути следования аэропорту? Учитывая траекторию полета, это сделать было не так просто: лайнер летел прямиком на север, внизу Гималаи, затем Тибет, Монголия… К счастью, делать этого не пришлось.

В аэропорту Красноярска самолет ожидала скорая помощь. А команда врачей, исполнившая свой долг, попрощалась с пассажирами и экипажем этого необычного полета и отправилась домой. Скоро – снова на службу.

Добавим, что все бортпроводники обучены навыкам первой помощи. Однако важнее именно квалифицированная помощь и грамотное управление процессом, поэтому присутствие врача на борту всегда повышает шансы на благополучный исход ситуации.

- В том, что мы сделали, нет ничего особенного, ведь мы просто выполняли свою работу, хоть и в не самых привычных условиях. Врач – это призвание. И совсем неважно, где нам приходиться помогать — в своем кабинете, на улице или даже в воздухе, — сказал в заключение Александр Аристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На борту самолета, следовавшего в Норильск, появился на свет малыш

Юлия и Максим Соболевы – обычная семья, каких тысячи и сотни тысяч в России. Живут они за полярным кругом, в Дудинке. Воспитывают девятилетнюю дочь Софью. Своего второго ребенка они ждали летом, в конце июня. А потому Юлия подумала, что до родов она успеет слетать в Краснодар (подробнее).