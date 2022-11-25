В Красноярском крае женщины чаще всего рожают после 30 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае чаще всего рожают женщины в возрастной группе 30+. К такому выводу пришли специалисты Красноярскстата.

- В 2021 году наибольшая доля рождений у женщин края приходилась на возрастные группы 30-34 лет (29,5% от общего числа рождений),25-29 лет (27,6%) и 20-24 лет (18,1%).

Также в прошлом году 20 807 детей родили женщины, состоящие в браке, а 7 587 детей – незамужние красноярки, по совместному заявлению обоих родителей зарегистрировано 3 996 детей. При этом общий коэффициент рождаемости составил 10 родившихся на 1 тысячу населения.

Самый высокий уровень рождаемости в следующих районах Красноярского края:

- Эвенкийском – 14,7;

- Балахтинский – 13;

- Ужурский – 12,4;

- Пировский – 12,2;

- Таймырский Долгано-Ненецкий – 11,9.

В общей сложности в 2021 году в Красноярском крае родились 28 406 человек. Мальчиков – 14 768, девочек – 13 728. По очередности результаты такие:

- первенцев – 35,5% от общего числа детей;

- 36,8% - вторые дети;

- 18,5% - третьи;

- 5,6% - четвертые;

- 3,3% - пятые и более.

На 1 января 2022 года в Красноярском крае проживало 1 517 700 женщин, то есть 53,3% от всего населения региона. Почти 1,2 миллиона жили в городской местности, 318,2 тысячи – в сельской.

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