В Красноярском крае насчитали почти 3 тысячи неграмотных жителей

В Красноярском крае насчитали 2 790 неграмотных жителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае проживают 2 790 неграмотных жителей. Об этом сообщает Красноярскстат со ссылкой на данные Всероссийской переписи населения 2020 года.

Так, среди тех, кто указал свой уровень образования данные следующие. Сведения получены от красноярцев старше 6 лет:

- высшее профессиональное образование – 452 700 человек (173 479 мужчин и 279 221 женщина);

- неполное высшее образование – 46 532 человека;

- среднее профессиональное образование – 779 830 человек (специалисты среднего звена – 516 821 человек, квалифицированные рабочие – 263 009 человек);

- среднее полное образование – 383 739 человек;

- неполное среднее образование – 212 555 человек;

- начальное образование - 154 406 человек;

- не имеющие никакого образования – 36 053 человека;

- неграмотные лица – 2 790 человек.

Среди красноярцев старше 20 лет по ученым степеням статистика такая:

- кандидаты наук – 4 353 человека (2 081 мужчина и 2 272 женщины);

- доктора наук – 932 человека (524 мужчины и 408 женщин).

В Красноярсктате пояснили, что на основании этих результатов будут разрабатываться программы по доступности образования в регионе.