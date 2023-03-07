По телефону сказал, что ушел не туда, и связь оборвалась: в Красноярском крае во время восхождения на гору Малый Борус пропал турист

В Красноярском крае разыскивают пропавшего во время похода на гору туриста. На фото вершина Малого Боруса и пропавший турист

Вечером 6 марта на юге Красноярского края во время похода на гору пропал без вести 37-летний Денис Обух. Сейчас его разыскивают волонтеры и сотрудники МЧС.

На гору Денис отправился не один, компанию ему составил друг Михаил. Как рассказал «КП-Красноярск» последний, изначально они приехали целой компанией 4 марта покататься на лыжах на курорт Гладенькая в Хакасии (на границе с Красноярским краем), что недалеко от поселка Черемушки.

После двух дней активного отдыха Михаил с Денисом, как заядлые любители походов, решили покорить гору Большой Борус (он находится чуть дальше Малого). Отправиться планировали утром, а вернуться вечером, после чего поехать домой – в Красноярск.

ОЖИДАЛИ ЛЕГКОЙ ПРОГУЛКИ

Вид на один из пиков хребта во время подъема на Малый Борус

По словам Михаила, ни он, ни Денис на Борусе не были ни разу, до этого в их послужном списке туриста были сплавы по рекам и более простые маршруты, чего-то вроде этого они ожидали и на сей раз:

- Маршрут знали, пошли вдвоем… Стартовали в 08:30 часов ровно. Открыли трэкинговую карту через телефон. Планировали сначала дойти до Большого Боруса, но в процессе поняли, что туда уже не поднимемся, решили до Малого. Ожидали легкой прогулки в физическом плане, но оказалось, что это очень тяжело, - рассказывает мужчина. Подустали, точнее я подустал, а Денис-то себя довольно бодро чувствовал. До вершины оставался километр, она уже в прямой видимости была. Там как все было? Он меня стоит, ждет постоянно, а там метет все время – вершина то видна, то нет. Я ему говорю: «Ты иди до вершины, я положу рюкзак здесь, отдохну, и тоже пойду потихоньку. А на обратном пути заберем. Если поднимешься на вершину, а я не смогу, то не жди, спускайся, там встретимся уже». Я его еще какое-то время видел, он до вершины дошел. А я не дошел 300 метров. Вечереть начало, я подумал, что уже смысла нет, сейчас все равно встретимся.

- Я ему давай звонить, сети нет, там связь ловит вообще, но тут ее не было. Потом он сам перезвонил. Я спросил, мол, где ты. А Денис отвечает: «Да я спускаться начал, но походу не в ту сторону, перепутал маршрут». На этих словах связь оборвалась. С тех пор он не доступен. Поднимались мы по базовому маршруту – по хребту. Когда мы разошлись, было около 17:00 часов. Где-то в 18:00 часов у нас был последний созвон, там уже темнеть начало. А мы вышли-то в 08:30 часов. Думали, как раз успеем.

Друг Дениса Михаил. Фото: из личного архива

Михаил признает, что маршрут они недооценили, в том числе и по части одежды и снаряжения:

- С собой был провиант на день: сухпай, сало, чаи, вода. Оделись легко, не думали же, что все так обернется. «Кошки» (приспособление для обуви, чтобы не скользить – прим. ред.) у нас были, но перед выходом на маршрут мы их не взяли, потому что решили, что будут только место занимать, лишний вес. Перчатки обычные рабочие, не сильно теплые, скандинавские палочки, фонарик, рюкзак. Погода была… по ощущениям где-то -5 в горах. Но там еще ветер был, метель немного порывами. Хорошо, особого гололеда не было.

Малый Борус (справа) и Большой (слева)

В 18:00 Михаил понял, что если останется на месте, то есть риск не вернуться в лагерь:

- Я сам не стал его вчера искать, потому что у меня с собой ничего не было, я же рюкзак внизу оставил. И на телефоне зарядки осталось 5%, а пауэрбанк в рюкзаке был. Я спустился за ним, подзарядил телефон, когда стемнело, пытался его увидеть, вдруг бы он фонариком посветил. Я подумал, что если связи нет, то GPS у него работает, рано или поздно выйдет. Оставил для него знак на снегу, что я ушел, и отправился в сторону базы, где мы остановились. Позвонил своим, что такая ситуация произошла. Там еще, когда спускаешься, связь пропадает, я думал, что когда снова поднимусь, а там надо через перевал «Девичьи слезы» идти, она снова появится. Так и получилось. Я рассчитывал, что к этому моменту мы с Денисом уже встретимся. В итоге друзья, с которыми мы отдыхали, и вызвали МЧС. Я не позвонил, потому что до последнего надеялся, что все обойдется. Но вот по дороге на базу я встретил волонтеров. До нее я добрался уже к 3 часам ночи.

Дениса ищут с минувшей ночи. В поисках сотрудникам МЧС помогают волонтеры и полиция. Подключен даже вертолет, но пока результатов нет.

В таком виде Денис пошел в поход. Фото: супруга мужчины

ОПАСНОСТИ НА КАЖДОМ ШАГУ

Гид-проводник, организатор экстремальных походов по Хакасии и Красноярскому краю Денис Мукимов рассказал, что из себя представляет Борус и какие риски он готовит для туристов:

- Борус – это хребет, состоящий из нескольких вершин, одна из которых называется Малый Борус, сразу за ним Большой Борус. Место достаточно серьезное. Если шел снег, то видимость могла сократиться до 15-20 метров – это очень мало. Они могли просто из-за этого разойтись. Территория большая, и в таких условиях легко можно уйти куда-то не туда. Там есть довольно крутые склоны и большие скользкие камни, присыпание снегом – то есть ты идешь, вроде снег, а он лежит как козырек между камнями, и ты наступаешь и просто проваливаешься вниз, может и снежная шапка упасть – да что угодно. Я сам в такую снежную яму проваливался. Самостоятельно очень сложно выбраться. Опасности на каждом шагу.

Вид на Малый и Большой Борус во время метели

- Буквально вчера была непогода. Зимой это довольно серьезное место, если перед походом появляется облачность, то нужно оставаться дома или срочно бежать в лагерь. Зная, что он пошел в простых джинсах и ветровке можно только удивиться. В такой одежде на Борус зимой не ходят. Но шансы все равно есть. Все зависит от того, насколько человек готов бороться за свою жизнь. Тут не отгадаешь – его могут найти вообще без царапины даже, такое тоже бывало. Надо бояться обморожений, люди и в однодневных походах умудряются обморозиться, а когда ты налегке там весь день, да еще и ночь – это очень тяжело. Если газовая горелка есть, то можно хоть немного согреваться. Место же суровое. Там до середины апреля – зима, снега очень много, метели такие, что палатку за ночь смести могу. Многие еще надеются на навигатор, но дело в том, что на холоде они разряжаются довольно быстро. Здесь нужно просто знать назубок местность, да и то, если погода хорошая.