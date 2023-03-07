В Красноярском крае нашли пропавшего при восхождении на Малый Борус туриста

7 марта в Красноярске нашли пропавшего при восхождении на Малый Борус Дениса Обуха. Об этом сообщает краевая Служба спасения.

Супруга Дениса Екатерина рассказала «КП-Красноярск», как нашли ее мужа:

- Его нашли у озера, Денис спустился с горы, шел в сторону леса. Спасатели нашли его следы и начали обследовать все с вертолета. Погода ужасная, но его каким-то чудом увидели с воздуха. Спасательная операция рискованная была, но там такие спецы были… все прошло очень удачно. Говорят, что шел далеко, наверное, вообще останавливался. Дениса повезли в Абакан. Его осматривают врачи, но в целом, как говорят, все в порядке. Со мной он еще не связывался, да и вряд ли в ближайшее время дадут это сделать. Я просто знаю, что он в надежных руках, и все в порядке.

Напомним, что 37-летний турист пропал 6 марта, когда спускался с горы. Он должен был встретиться с другом, который ждал его чуть ниже, но их пути разошлись.

Денис остался на ночь в горах в жуткую непогоду, причем одет был явно не для длительных походов: легкая ветровка, старые джинсы, рабочие перчатки и трекинговые ботинки – этого вполне хватило бы для Столбов, но ночевать в такой экипировке на Борусе – настоящий экстрим.

Гид-проводник по горам Хакасии Красноярского края Денис Мукимов рассказывал, чем опасен хребет: начиная от плохой видимости в непогоду, заканчивая крутыми склонами и снежными ямами. Но Денис Обух не просто выжил, но практически не пострадал.

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На гору Денис отправился не один, компанию ему составил друг Михаил. Как рассказал «КП-Красноярск» последний, изначально они приехали целой компанией 4 марта покататься на лыжах на курорт Гладенькая в Хакасии (на границе с Красноярским краем), что недалеко от поселка Черемушки. (подробнее)