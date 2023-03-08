Красноярский депутат Денис Терехов рассказал, как отравился мухоморами. Фото: t.me/daterekhov

44-летний депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов в своем телеграм-канале рассказал, как умудрился отравиться мухоморами. По его словам, все было не так страшно, как писали в СМИ.

Терехов утверждает, что из-за частых перелетов у него нарушился сон. Политик решил справиться с этим с помощью БАДов. Он отправился на Даниловский рынок в Москве, где и купил биодобавку, содержащую мухомор.

Парламентарий так же предположил, почему обычный БАД так подействовал на организм:

- Быть может, я принял капсул больше, чем следует. Возможно, роль сыграло 14-дневное голодание. Возможно, у меня просто непереносимость компонентов, содержащихся в мухоморе.

Однако Терехов успокоил – его состояние не было таким тяжелым, как о нем писали различные источники:

- Я лег спать, но вел себя во сне тревожно. Моя невеста Елена Миличихина испугалась и вызвала медиков. Они услышали «добавка с мухомором» и тут же начали «паковать». В 8 утра я проснулся в реанимации Склифосовского, в 9 уже мог пошевелиться, а еще через час был готов отжаться 100 раз. И хотел уже ехать работать (помимо работы депутатом, он возглавляет агентство «Социальные сети»). Но мне пришлось пробыть там формальные часы.

Так же Терехов пожаловался на работу скорой помощи. Главная претензия в том, что медики слили медицинскую тайну в СМИ, причем к моменту появления первых сообщений, политик еще даже не доехал до больницы. Будет ли Терехов как-то разбираться со скорой помощью, он не сообщил.

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