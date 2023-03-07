Депутат из Красноярского края отравился мухоморами в Москве

Фото: Денис Терехов

Депутат краевого Заксобрания Денис Терехов отравился мухоморами. Как сообщил ряд телеграм-каналов, 44-летний парламентарий сейчас находится в Москве: около двух часов ночи его госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского.

Врачи поставили депутату диагноз – отравление мухоморами. Где он их взял – пока неизвестно. Сам Терехов, по понятным причинам, трубку не берет.

Отметим, что депутат представляет партию «Новые Люди», в Красноярске он возглавляет небезызвестное агентство «Социальные сети». Также Терехов ведет личный телеграм-канал, где еще вчера выкладывал пост о ЗОЖ и тренировке с личным тренером.

Отметим, что громкая история с мухоморами произошла в Красноярске минувшей осенью. Тогда подросток заказал на Wildberries сушеный мухомор, который продавец позиционировал как полезную биологическую добавку. Итогом экспериментов стало банальное пищевое отравление.