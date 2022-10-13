В Красноярске подросток отравился мухомором, заказанным с Wildberries

Фото: скриншот со страницы "Wildberries"

Несовершеннолетний житель Красноярска купил сушеный мухомор на «Вайлдберриз». Продавец заявил, что гриб являлся биологически активной добавкой с полезными свойствами. Однако в итоге подростка ждало не просветление, а банальное пищевое отравление.

Некоторые красноярцы действительно практикуют употребление мухоморов. Они утверждают, что при правильном употреблении гриб действительно считается полезной добавкой – его микродозы якобы снимают стресс и повышают работоспособность. Однако малолетний красноярец слово «микродоза» не знал, и попросту съел шляпку гриба сразу во дворе пункта выдачи. Через 40 минут ему стало плохо, и ребенок обратился за помощью.

– Нашими специалистами установлено, что на страницах «Вайлдберриз» представлена возможность приобретения сушеных мухоморов, в том числе в виде биологических активных добавок неопределенным кругом потребителей. При этом, согласно закону, высшие грибы, относящиеся к ядовитым и несъедобным, не подлежат включению в состав БАДов, – рассказал глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Горяев добавил, что ведомство направило в суд иск с требованием признать объявления о продаже мухоморов на площадке запрещенной к распространению на территории РФ информацией.