«Дуло уперлось мне прямо в живот»: история врача-психиатра, который голыми руками обезоружил мужчину с автоматом

Врач-психиатр из Красноярска Дмитрий Бараксанов голыми руками скрутил неадеквата, пришедшего на почту с автоматом. Фото: ИВАНОВА Диана

Человек в черном обернулся, и тут Дмитрий замер – прямо на него смотрело дуло автомата. В следующую секунду он ринулся вперед… 32-летний врач-психиатр из Красноярска Дмитрий Бараксанов голыми руками смог обезвредить неадеквата, явившегося на почту с оружием наперевес. Недавно полицейские наградили героя за отвагу. Он стал одним из победителей конкурса «Поступок года». Свою историю мужчина рассказал «КП – Красноярск».

«Где драка, там Дима!»

- Я врач-психиатр, работаю сразу в трех клиниках: двух городских и одной частной. Это из-за нехватки медиков, выкручиваемся, как можем. Моя профессия – отражение характера: кому что, а мне надо быть там, где может понадобиться подмога. Мама еще с детства переживала: «Где драка, там Дима!». Но я понапрасну не задирался, был за справедливость.

Благо пример перед глазами – отец. Он тоже врач, акушер-гинеколог. По сути, человек, который отвечает за две жизни – женщины и малыша. Дома всегда рассказывал о своей работе, помощи людям.

Так что после школы Дима сразу поступил в медицинский. В армии служить не довелось. Но в восьмом классе с пацанами пошел в военно-спортивный центр «Патриот».

- Там было все для подготовки к службе в элитных войсках РФ. Армейский рукопашный бой, горно-штурмовая подготовка, курс молодого бойца. Приходилось иметь дело с оружием – от ножей и дубинок до автоматов и пистолетов. Знали их, как свои пять пальцев.

Помогать людям Дмитрий привык с детства. Фото: ИВАНОВА Диана

Однажды ему случилось побывать в настоящей переделке. Шли ночью с другом, и тут услышали крик девушки «Помогите!». Подбежали, а там несколько пьяных, потасовка. Окликнули - парни переключились на них. И один достал нож…

- Внезапно я почувствовал острую боль. А дальше скорая, операционный стол. Ранение оказалось сложным. Слава Богу, все обошлось. Врачи спасли, а был мне 21 год. Полтора месяца провел в больнице. Хорошо хоть девушка тогда успела убежать.

Как в боевике

С тех пор было всякое. Но тот случай на почте, наверное, не забудет никогда. 12 января 2022 года он вместе с коллегой заехал на почту (отделение на улице Алексеева) за посылкой.

Поначалу все было, как обычно. Встали в очередь, перекидывались словами. И вдруг заметили: люди вокруг словно бы застыли:

- Как столбы, в каком-то оцепенении. Я взглянул на девушку, которая выдавала посылки, и у нее в глазах такой страх! В очереди почти все были женщины. Только перед нами стояли двое мужчин средних лет.

Один в черной куртке, обычный, средней комплекции, второй здоровяк, высоченный. Оба разгоряченные, подшофе. Сперва ожесточенно ругались между собой, а потом разошлись, начали крыть матом окружающих.

«Ребята, давайте потише? – потребовал Дмитрий. – Не надо так себя вести!». В ответ мужик в черном повернулся, и врач обомлел: ему в живот уперлось дуло автомата.

- Отреагировал моментально – видно, сработала мышечная память. Перехватываю автомат, валю мужика на пол, все это в одно движение. Но он держал оружие крепко. Пришлось действовать жестче: сдавил коленом сонную артерию. Он на секунды потерял сознание. Я выхватываю автомат, ставлю на предохранитель. Снимаю и откидываю подальше рожок. Получилось все, как в боевиках.

Повезло, второй дебошир в схватку предпочел не вступать. Почуяв опасность, мигом сделал ноги. «Хотя я предполагал, что он может накинуться», - признается потом Дмитрий.

Когда автомат очутился в его руках, стало понятно: он охолощенный, не считается оружием. Но люди об этом не догадывались! «Автомат пустой, он без патронов», - поспешил успокоить их мужчина. Опасность миновала, но кто-то еще в панике успел выскочить за дверь.

Страшно стало потом

- Когда приехали полицейские, я уже контролировал ситуацию. Они смотрят в окошечко двери и видят меня: мужчина ходит по отделению с автоматом на плече. Вот и подумали: дебошир – это я, по описанию подходил. А он сидел подальше, не двигался. Понял, что деваться некуда.

Заходят - в масках, с автоматами, это было реально страшно. И один из них прямо на меня с бешеными глазами: «Руки вверх, автомат вниз. Стой, стрелять буду!». Было заметно, одно мое неловкое движение, и все. Когда я понял, кровь в жилах застыла: секунда определила, останусь я в живых или нет. Смотрю на дуло и думаю: «Только не стреляй!». Второй раз за день, получается!

Потом, конечно, разобрались, он сказал: «Извини, я не сразу догадался, кто ты!». - Ребят, вы все правильно сделали, это ваша работа.

За отважный поступок Дмитрия награждают полицейские. Фото: ИВАНОВА Диана

Уже позже врач узнал: у мужчины были проблемы дома, поссорился с женой. С горя крепко перебрал. Зачем-то прихватил автомат (пусть и охолощенный) и двинул на почту. И, если бы не Дмитрий, еще неизвестно, как все могло повернуться. В той очереди могла оказаться беременная женщина, сердечник, кто-то с нервными расстройствами. А если бы от испуга человеку бы стало плохо?

К тому же тут выяснилось, что у мужчины в черном с собой в рюкзаке был еще и пистолет. Какой именно, неизвестно. Зачем приходить в людное место со всем своим «арсеналом» и пугать людей? Хотел выместить злобу на жену или…? Но никаких требований не предъявлял. Просто показывал всем автомат.

На награждение с дочкой

- После ЧП на почте я поехал на прием, ждали люди. Вернулся домой, лег спать, и меня накрыл страх. Не мог уснуть, прокручивал каждую секунду: а если бы это был настоящий автомат с патронами? Было жутко, пришло понимание, в одно мгновение меня могло не стать. Как отреагировали близкие? Жена развела руками: «Ты в своем репертуаре», мама присоединилась: «Лезешь, куда не нужно!». Но поймите, в жизни иногда выбора нет. Что-то случается, и ты должен поступить так, а не иначе. Иначе какой ты муж, отец?

Награжденные в конкурсе МВД "Поступок года 2022". Фото: ИВАНОВА Диана

Кстати, у Дмитрия две дочки. К характеру папы давно привыкли. Но все равно очень гордятся, особенно младшая. Она даже уговорила взять ее с собой на награждение в конкурсе «Поступок года 2022».

- Для нее это было просто «ах»! Там же чествовали не только меня. Была маленькая девочка, Мия, которая нашла деньги и вернула хозяйке. Мальчик Степа, он вступился за женщину, когда на нее накинулся пьяный. Казалось бы, обычные люди, дети, но они несут хорошее, не боятся. Значит, добро победит. Это очень важно понимать, особенно, когда тебе шесть лет.

На награждение Дмитрий приехал с дочкой. Фото: ИВАНОВА Диана

«Летишь, как птица!»

Работа, семья, друзья… А как вы отдыхаете?

- Очень люблю экстрим. Занимаюсь авто- и мотоспортом. Есть автомобиль, строю его уже несколько лет - для участия в гонках. Еще катаюсь на мотоцикле, закрыл восьмой сезон. Зимой – горные лыжи, сноуборд. Летом - гидроцикл, водные лыжи. Недавно открыл для себя гидрофлайт. Это доска, которая с помощью пожарного гидранта подсоединяется к водометному движителю гидроцикла. В итоге струя воды через шланг подается на доску, и ты взмываешь. Начинаешь парить, как птица. Это удивительные ощущения, меня полностью захватило. Будем летать дальше!

А, если вернуться к нашему разговору… Предположим, ситуация повториться, поступил бы также?

- Да, скорее всего. Ведь ты в тот момент действуешь на автомате. Включаешь сначала наработанное годами, а потом остальное. Знаете, прошло больше года, а люди помнят о твоем поступке. Узнают на улице. Недавно пришел пациент, ахнул: О, а я вас по телевизору видел!». – Да вы что? Это, наверное, не я был. – Нет-нет, это вы! Первое время узнавали, даже в магазинах.

P.S. Но что же дебошир?

- Он попросил прощения, написал письмо из СИЗО: «Извините, что принес такие неудобства…». Но я зла на него не держу. Ни физической боли, ни морального дискомфорта мне он не причинил. Дай Бог ему здоровья, и чтобы никогда больше не вставал на такой путь. Что ему будет, неясно. Сейчас еще идет следствие. Плюс за делом, получившим такую огласку, пристально следит прокуратура.