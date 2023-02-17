«Все стояли, как мумии, боясь пошевелиться»: честный рассказ мужчины, который голыми руками скрутил неадеквата с автоматом

Дмитрий Бараксанов Фото: ИВАНОВА Диана

Один под дулом автомата… В Красноярске наградили 32-летнего психолога Дмитрия Бараксанова, который голыми руками сумел скрутить неадеквата, пришедшего на почту с автоматом Калашникова.

Все произошло чуть больше года назад, в январе 2022-го. В тот день Дмитрий вместе со своей коллегой заехал на почту (на улице Алексеева), чтобы получить посылку.

Говорит, сначала ничто не предвещало беды. Они встали в очередь, разговаривали, даже шутили. И вдруг заметили, остальные будто оцепенели:

Фото: ИВАНОВА Диана

- Почему-то все стояли, как мумии, боясь пошевелиться. И сотрудники, и посетители. Работа почты встала.

Дмитрий перевел глаза – взгляд упал на двух мужчин, они были в паре метров от него. Один стоял лицом, другой спиной. Оба явно «излучали» напряжение.

- Сначала вступили в перепалку друг с другом, потом стали задевать сотрудников, а вслед за ними и клиентов.

Взвинченные, агрессивные, опасные. Дмитрий нахмурился, вступил в разговор: «Ребята, давайте потише?».

Дмитрий с дочерью Фото: ИВАНОВА Диана

И, как позже оказалось, вызвал «огонь» на себя. Стоящий спиной дебошир ничего не сказал, только резко обернулся. И Дмитрий увидел: автомат Калашникова, направлен точно ему в живот. Но он не спасовал.

- Я отреагировал мгновенно: перехватываю автомат, ставлю на предохранитель. Снимаю рожок, где могли находиться патроны, откидываю подальше. Делаю все, чтобы не случилось беды.

Фото: ИВАНОВА Диана

Дальше повалил противника на пол. И как тот ни старался освободиться, не выпускал, блокировал жестко. У неадеквата был с собой еще и рюкзак, кто его знает, что там? Вдруг что-то опасное? (Проверить не осмелился никто).

- Несколько секунд, и я понял: автомат охолощенный, это не оружие. Но остальные-то этого не знали! Я успокоил людей: «Автомат пустой, патронов нет!». Тем не менее многие были в панике. Даже видя, что автомат у меня, пьяный обезоружен, все равно бежали из отделения, сломя голову.

Вызвали полицию, Росгвардию. Они забрали подозреваемого, почта снова открылась. А Дмитрий поехал на работу.

Фото: ИВАНОВА Диана

- Интересно, в моменте никакого страха у меня не было, - поделился он потом. – Счет шел на секунды: либо я, либо меня. Бояться было некогда. Близкие после мне попеняли: «Куда ты опять полез? Зачем тебе это надо?» Слава Богу, все оказалось, как оказалось.

Дмитрий Бараксанов Фото: ИВАНОВА Диана

Что помогло в критический момент?

- Раньше занимался в военно-спортивном центре «Патриот», там нас готовили служить в армии. Армейский рукопашный бой, горно-штурмовая подготовка, курс молодого бойца, - все это мы изучали. Несмотря на то, что прошло столько лет, мышечная память дает о себе знать, тело сработало на автоматизме!

КСТАТИ

После ЧП дебошир долго извинялся. Он признался, в тот вечер поругался с женой, крепко выпил. Не помнит зачем, но пошел на почту, встал в очередь. А после все, как в тумане. Очнулся уже в полиции.

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