Красноярской группе OTYKEN якобы запретили выступать на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре

Красноярской группе OTYKEN запретили выступать на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре. Фото: скриншот из видео

Красноярская этно-группа OTYKEN могла выступить на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре, но некий Европейский спорткомитет выступил против приглашения коллектива из России. Об этом рассказали сами исполнительницы.

По словам участниц группы, весной 2022 года они получили приглашение выступить на открытии чемпионата мира от организаторов. Все документы были подписаны, комиссия одобрила приезд российской этно-группы.

Девушки репетировали все лето, согласовывали репертуар. И все шло хорошо, но осенью текущего года группа получила письмо от организаторов мундиаля, что Европейский Спортивный Комитет не пропускает группу для выступления.

По словам участниц, представители Катара до последнего пытались договорить с европейским коллегами о выступлении российской группы, но тщетно. Однако девушки не унывают и обещают выступить уже на следующем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году.

При этом выяснилось, что официально такой организации, как Европейский спортивный комитет не существует. Возможно, это была pr-акция красноярских музыкантов.

Напомним, что Красноярская музыкальная группа OTYKEN стала номинантом проекта «Грэмми» - Global Spin с песней Genesis.

Справка:

Группа OTYKEN – фолк-группа из Красноярска, исполняющая музыку на русском, хакасском, чулымском языках. За рубежом сибирские музыканты куда популярнее, чем на родине. Композиции музыкантов крутят по радио от Японии до Южной Америки.

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