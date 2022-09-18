Красноярская этногруппа OTYKEN покоряет мир уникальной музыкой малочисленных народов. Фото: предоставлено OTYKEN

Музыкальный коллектив из Красноярска OTYKEN набирает популярность во всем мире. У него есть фанаты в Северной и Южной Америке, в Африке, Японии, Индонезии, Австралии. Молодые артисты исполняют собственные песни на русском, хакасском и чулымском языках и позиционируют себя так: сибирские аборигены из состава малочисленных народов Сибири. В состав группы входят чулымцы, кето, селькупы.

Фото: предоставлено OTYKEN

Композиции OTYKEN удивляют и покоряют. Это сочетание вокала, горлового пения и речетатива, барабана и бас-гитары, хомыса и икили. И, конечно же варган (у различных народов он имеет свое название), который дает этническую идентичность всем большим и малым коренным народам, населяющим бескрайнюю Сибирь.

Свой первый альбом группа выпустила в 2018 году, с тех пор артисты подбирают свой стиль и жанр, вносяти в него разные поправки и новации, отходя от общепринятых законов фолк-музыки. Сами шьют себе костюмы, вносят в исторические национальные традиции современность.

Фото: предоставлено OTYKEN

Познакомиться с творчеством OTYKEN можно в социальных сетях – там они размещают свои ролики, которые тут же становятся вирусными, а фанаты запускают на них челленджи.

Группа покорила международный фестиваль «Хоомей в Центре Азии» (Кызыл) и фестиваль «Музыки мира» в Санкт-Петербурге, стала участником космической программы The Lunar Codex от Space X (NASA) и проекта Global Spin от музыкальной академии Grammy. Не раз выступали на центральном ТВ.

Фото: предоставлено OTYKEN

О размахе ее популярности говорит тот факт, что весной прошлого года OTYKEN почти месяц держался в двадцатке лучших на американском радио. Это лишь малый список их достижений. К сожалению, в родном Красноярске она менее популярна, но выступление OTYKEN можно было видеть на открытии Всемирной зимней универсиады 2019 в Красноярске. Они сотрудничают с футбольным клубом «Енисей».

Участники группы постоянно на творческом подъеме, пишут музыку, снимают клипы, дают выступления. Так, почти неделю в конце сентября их ждет Новосибирск, в октябре концерт в Красноярске. А в ноябре и декабре их ждут в Индии.