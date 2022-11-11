«Организаторы пошли в разрез с правительством США»: красноярская музыкальная этно-группа OTYKEN номинирована на «Грэмми»

Фото: предоставлено группой

Красноярская музыкальная группа OTYKEN стала номинантом проекта «Грэмми» - Global Spin. Об этом в своих соцсетях сообщил продюсер Андрей Чернецов.

Еще неделю назад коллектив стал почетным гостем академии «Грэмми». Клип группы на песню «Genesis» был размещен на всех сайтах и соцсетях. При этом Чернецов отметил, что ради красноярских музыкантов, организаторы даже пошли в разрез с правительством США:

- Как они нам сказали, что пошли в разрез с правительством USA, им было прямое указание ни кого не брать из России в Грэмми, в связи с санкциями. Но как оказалось, искусство границ не имеет, - сказал продюсер.

Посмотреть клип можно пройдя по ссылке.

Справка:

Группа OTYKEN – фолк-группа из Красноярска, исполняющая музыку на русском, хакасском, чулымском языках. За рубежом сибирские музыканты куда популярнее, чем на родине. Композиции музыкантов крутят по радио от Японии до Южной Америки.

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