Сжалился, бабушка была совсем беспомощной: честный курьер отговорил женщину отдавать деньги нанявшим его мошенникам

Нанятый мошенниками курьер отговорил бабушку отдавать ему деньги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нетривиальный случай в Красноярске: курьер лично отговорил бабушку не отдавать деньги мошенникам, которые наняли его на работу! Думали, криминальный элемент, оказался «Робин Гуд». Подробности – в эксклюзивном материале «КП – Красноярск».

Отметим: все произошло недавно, личные данные героев истории – по понятным причинам – изменены. Следствие еще идет.

Как все было, рассказала дочь бабушки, 50-летняя Татьяна*:

- Как мы на себе испытали атаку мошенников? Это было буквально вчера. Дело в том, что моя мама, ей 82 года, живет отдельно. Звоню ей и никак не могу дозвониться. Набираю номер на городском, на мобильном – оба заняты. Конечно, меня это насторожило, не могла же она говорить одновременно по двум телефонам!

Раз, другой, третий – все бесполезно. И вдруг звонок – с маминого номера. А в трубке мужской голос. Татьяна перепугалась.

- Я сейчас рядом с вашей мамой, в квартире, - предупредил незнакомец. – Она попала в историю с мошенниками. Но не беспокойтесь, я уже вызвал полицию.

Конечно, Татьяна помчалась к матери. В квартире ее встретил тот самый курьер. А вскоре приехали и сотрудники МУ МВД России «Красноярское».

- Я увидела, мама приготовила все деньги, что у нее были – похоронные и разные. Положила в пакет с постельным бельем, как ей велели. И поставила на тумбочку.

… Как выяснилось, мошенники устроили на старушку настоящую «психическую атаку». Стали названивать сразу по двум телефонам:

- Ваша дочь перебегала дорогу, нарушила правила. Машина была вынуждена отвернуть, врезалась в столб. У вашей дочери, и у женщины, что находилась за рулем – тяжелые травмы. На ее лечение нужен миллион иначе всё, тюрьма!

У Анны Никифоровны* началась паника. Тем более мошенники не отступали – давили на нее сразу по двум «линиям». В конце концов, бабушка кинулась собирать деньги и вещи, дочке в больницу.

А там подоспел курьер. Кто бы мог подумать, что именно он, 35-летний Иван*, разрушит все планы аферистов.

Анна Никифоровна хотела было отдать ему все, что нашла – 300 тысяч рублей. Но мужчина вдруг стал задавать вопросы: «Что, вы говорите, произошло?». А, выслушав рассказ бабушки, нахмурился. Он и понятия не имел, что был втянут в криминальную схему.

- Я искал работу, оставил везде свой телефон. И на днях мне в мессенджере написали, предложили поработать курьером, - позже пояснил мужчина. – Что именно нужно будет делать, мне не сказали. Дали только адрес. Я приехал, а там бабушка, она была очень взволнована, сбита с толку. Тут я и понял, женщина попала на крючок мошенникам. Разумеется, тут же принялся звонить в полицию и дочери.

Так благодаря курьеру, который внезапно оказался честным, аферисты остались ни с чем.

- Он должен был взять приготовленные ею деньги и передать неизвестно кому. Но поступил очень порядочно, сжалился над старушкой, спасибо! – говорит Татьяна.

А что же сам Иван? Общаться со СМИ мужчина отказался категорически. Более того, попросил сохранить инкогнито.

- Зачем огласка? Это обычный поступок, нор-маль-ный, не героический. Я сам сын, внук, у меня тоже были бабушки и дедушки. А если бы это случилось с ними?

(*все персональные данные изменены – по требованию закона).

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