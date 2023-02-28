Запугивают госизменой или предлагают узнать судьбу мобилизованного: эксперт предупредил о новых жестоких уловках мошенников

Рассказываем, какие способы отъема денег у людей появились в последнее время. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Алло, Смирнова Ольга Петровна? Это майор полиции управления МВД (город и имя подставьте любое). С вашего счета был перевод на территорию Украины. Вы под подозрением!

… С прошлого года такие звонки уже не редкость. Новая реальность - новые уловки мошенников, телефонных и не только. Какие способы обмана появились в последнее время, рассказал «Комсомолке» руководитель отдела информационной безопасности компании «СёрчИнформ» Алексей Дрозд.

Звонок от «товарища майора»

Принципиально новых схем мошенничества возникает мало, пояснил эксперт. В основном, используются прежние, но в свежих декорациях.

Вот одна из самых действенных. Человеку звонят якобы из «органов». Демонстрируя при этом полную осведомленность: называют его имя и адрес. Сами представляются чин по чину: звание, место работы, Ф.И.О. Номер тоже может быть настоящим, местного отделения полиции (мошенники давно научились их подменять).

Затем следует сакраментальное: «Есть данные, вы донатили* на Украину». Понятно, клиент начинает все отрицать. На это у «товарища майора» свой ответ: «Значит, вашими данными – счетом - воспользовались третьи лица, возможно, сотрудники банка. А поскольку он зарегистрирован на вас, понимаете, кому отвечать?». Но избежать наказания можно, если сотрудничать.

Дальше все по старой схеме. Если на карте есть деньги, их предлагают перевести на «безопасный» счет. Если нет, человека отправляют в банк. Там он должен получить фиктивный кредит и тут же вернуть деньги в другой. Дескать, это поможет вычислить того самого сотрудника, что донатил сами-знаете-кому.

Главное – говорят максимально строго и напористо.

- В процессе слышится фоновый шум колл-центра – это позволяет создать иллюзию, что лицо, которое осуществило звонок, является сотрудником крупной организации, - информирует в своем отчете ЦБР. - Затем мошенники, как правило, переносят жертву в ситуацию быстрого выбора действий, при которой необходимо принять решение в минимальные сроки. Стараются не терять контакт с жертвой, не дают возможности подумать или перезвонить.

Ее буквально ведут, часто от одного к другому – лже-полицейский, представитель «банка», «ФСБ». Под жестким прессингом многие пасуют и… остаются без денег.

Не доверяйте звонкам даже с номеров полиции, мошенники научились подменять и их. Есть вопросы? Лучше сами придите в отделение. Фото: Мария ЛЕНЦ

- К тому же Роскомнадзор запустил систему поиска запрещенного контента «Окулус», - говорит эксперт. – Нужно понимать, что мошенники могут воспользоваться и этой новостью для запугивания. Например, рассылать от лица ведомства уведомления: вы посещали такую-то страницу, репостили материалы. Срочно загрузите то-то, иначе…! Это тот же самый шантаж, что и раньше, но уже не по телефону. К слову, недавно на сайте Роскомнадзора действительно был взлом. А позже появилось официальное заявление. Предупредили пользователей, что с адреса организации рассылали подозрительные уведомления.

Так что делаем выводы. И помним: если по той или иной причине человеком заинтересуются силовики, предупреждать по телефону (и уж тем более в мессенджерах) они не будут. Отсюда совет: если поступил такой звонок, обещайте, что все сделайте и немедленно кладите трубку.

Игра на святом

А вот еще одно новое «прочтение» старой схемы, но в современных реалиях. Ни для кого не секрет, персональные данные россиян периодически утекают в сеть. И мошенники придумали такую штуку: создали сайты, на которых можно узнать, произошло ли это конкретно с вами.

- Чтобы определить, не утекли ли твои личные данные, надо было слить… эти самые данные - свою фамилию, имя, отчество, номер паспорта. Развод элементарный, но до сих пор работает! В 2022 году – по аналогии – стали создавать похожие сайты. Много людей ушли для участия в СВО, связь с кем-то из них оказалась потеряна. Родные начали волноваться, писать в группы поиска.

И как раз под их запросы запустили особые сайты. Играют на святом, любви к своим близким, страхе за них. Мошенники представляются волонтерами, которые якобы ведут списки военных – тех, кто попал в плен и погиб.

Чтобы проверить судьбу мобилизованного, достаточно ввести его Ф.И.О. и номер телефона, по которому с ним можно связаться.

- Какой в этом смысл? Родные заполняют анкету. Им может прийти ответ, военнослужащий погиб. Затем на связь выходят лже-волонтеры: «Соболезнуем, но нужно вывезти тело на родину, чтобы предать земле. Мы можем помочь, это будет стоить, скажем, пять тысяч долларов. На Украину деньги не переведете, вот вам, например, Qiwi-кошелек или нечто подобное.

Что делать, если вам позвонили с обвинениями? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оглушенный горем человек и подумать не может, что это обман. Вот вам и деньги из воздуха, паразитирование на чужой беде.

Тут совет один: не доверяйте подобным сайтам и «волонтерам». Желательно дождаться сведений из официальных источников.

Мимикрия под официальное приложение

А как вам такая схема? В прошлом году запад ввел санкции против ряда российских банков. Согласно им, крупные компании (Apple, Google) стали убирать приложения банков своих магазинов. Для потребителя это неудобно – ни скачать, ни установить, а как быть? И опять отреагировали мошенники.

- Начали подделывать банковские приложения. Недавно о таком приложении, которое появилось в AppStore, сообщил банк «ВТБ». Руководство банка заявило, через поддельное приложение мошенники получают данные о клиентах для последующего вывода средств.

Вот такая мимикрия. Раньше этот способ работать не смог бы – зачем, если на площадке присутствовал сам банк? А теперь трудно разобраться, какое приложение настоящее. Клиенты не проверили и попались.

- Но ситуация может еще усугубиться. Потому что изыскивая способ сделать жизнь клиента удобнее, банки приходят в мессенджеры. Например, запускают онлайн-банкинг в телеграме, на очереди ВКонтакте и «Одноклассники». Но это только вносит путаницу. Раньше у клиента было отделение банка, сайт и приложение в телефоне, официальное. А сейчас – как понять, что чат-бот или приложение в мессенджере настоящее, не клон? Это сбивает с толку и, вероятно, в будущем может спровоцировать новую волну мошенничества.

Совет: прежде чем скачать приложение банка, разберитесь. Лучше всего прийти в отделение и попросить сотрудника о помощи. Так вернее.

Осторожнее с QR-кодами и лже-Алисой!

Современные Бендеры умудрились использовать в качестве средства для отъема денег даже QR-коды. С помощью черных квадратиков на белом фоне (оптической метки) мы привыкли платить везде. Мало кому в голову придет, что это на руку мошенникам.

Что они придумали? Размещают в людных местах QR-коды, а рядом призыв, крупно и броско: «Гарантированные социальные выплаты от государства – переходи к нам!». Сканируешь – и тут же попадаешь в чат-бот. Там конечно же радуют: тебе как (дальше список длинный – родителю маленьких детей, студенту, пенсионеру…) положена выплата. Чтобы ее получить, введи свои данные, номер карты, код…). И люди клюют!

Совет: никакой информации в чат-ботах не оставляйте. Выходите и забудьте об обещаниях мошенников.

Никакие проблемы, особенно связанные с силовиками, по телефону или в интернете не решаются. Фото: Мария ЛЕНЦ

Было даже такое, людей научились обманывать под видом голосовых помощников!

- Например, в «Яндексе» заявили о случаях, когда пользователям звонит якобы Алиса и предлагает вложить сбережения в «выгодный проект». К примеру, заработать на бирже.

Разумеется, это обман, происки аферистов. «Яндекс» предупреждает: орудовать телефоном Алиса действительно умеет. Но она НИКОГДА не будет никому звонить сама и уж тем более не предложит человеку участие в незаконных схемах!

Совет: не ведитесь. Бесплатного сыра просто не бывает.

(*донатить – сделать взнос, пожертвовать).

КОНКРЕТНО

КТО ЧАЩЕ ВСЕГО СТАНОВИТСЯ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?

По данным ЦБР, «условно среди жертв можно выделить следующие основные группы:

- «индивидуалисты» – благополучные в финансовом плане, легко тратят на себя и удовольствия, излишне доверяют новым технологиям.

- «школьники, студенты, лица с особенностями социальной адаптации» – доверчивые, расточительные, импульсивные, склонные к риску.

- «бюджетораспорядители семей с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой» – целеустремленные, высоко ценят семейные и дружеские связи, ответственные.

- «домохозяйки» – уступчивые, доверчивые.

- «серебряный возраст» – люди 60+.

Важно: треть жертв составляют граждане старше 60 лет. Чаще всего ими становятся женщины (более 65%).