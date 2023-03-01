Живой вещдок еще в детдоме: за малыша, рожденного сурмамой, два года борется няня и биологический отец из Китая

Рожденный суррогатной мамой в Красноярске малыш ждет решения своей судьбы в детдоме. Фото: архив семьи.

Трогательные черные кудряшки, солнечная улыбка… Малышу Зао* нет и трех лет, а его история облетела новостные ленты. «Живой вещдок», - так окрестили ребенка СМИ. В Красноярске его родила суррогатная мать. А вскоре должны были отправить в Китай, к биологическому отцу. Но помешала пандемия. До полугода мальчика растила няня, ее наняла фирма «Дедилия» (по сопровождению беременности и родов). Пока однажды не вскрылось: здесь явный криминал. Было возбуждено масштабное уголовное дело о торговле младенцами (только в Красноярске 20 подобных случаев). А Зао очутился в доме малютки. Вот уже два года за него борется генетический родитель из КНР и та самая няня. Что же будет с ребенком?

Первое слово сказал на русском

История Зао и других детей, рожденных суррогатными матерями для отцов из «Поднебесной», прогремела весной 2021-го. Ее подробности рассказала «КП – Красноярск» няня малыша, 40-летняя Дарья Стулинская. Она работает кинологом, держит гостиницу для собак, муж служит в МЧС. Живут в своем коттедже, воспитывают двух дочек. Хорошая, благополучная семья.

Летом 2020 года им на глаза попалось объявление: агентство по суррогатному материнству ищет нянь для «застрявших» в Сибири младенцев. Оплата – 2000 рублей в день.

Подписала договор, и Зао поселился у них. По словам Дарьи, его приняли, как родного. Не делили, свой ребенок или чужой. Темноглазого мальчугана полюбили все. Заботились, ухаживали, играли. И свое первое слово - «мама» - Зао произнес на русском.

Дарья растила мальчика полгода. Фото: архив семьи.

Ну а она каждый день составляла отчеты, пересылала их переводчику – для генетического отца ребенка. Говорит, никакого подвоха не подозревала. Меж тем в свидетельстве о рождении значилось: графа «отец» - прочерк, графа «мать» - данные сурмамы.

(Тогда как по закону, суррогатная мать не должна быть биологической. Ей подсаживают ДОНОРСКУЮ оплодотворенную яйцеклетку. Иначе получается, женщина выносит собственного ребенка, которого уступит за гонорар. А это уже не что иное, как торговля людьми, уголовная статья).

В итоге 25 декабря 2020 года мальчика забрали, определили в дом малютки. Разлука с ребенком, которого успела полюбить вся семья, стала шоком. Поэтому решили – за малыша надо бороться. Если не усыновить, хотя бы взять под опеку. Даша и ее муж окончили школу приемных родителей, оформили необходимые документы.

- Но пока идет следствие, юридического статуса у малыша нет, забрать его невозможно. Больше двух лет мы приезжаем в детдом, передаем подарки. Но с тех пор не видели ребенка ни разу, это не разрешено. Обращались и к детскому омбудсмену и в опеку, но… Нам сказали, мальчика будут отдавать в порядке очереди. А мы в ней далеко не первые. Естественно, мы можем взять другого малыша. Но именно этот нам не ЧУЖОЙ, понимаете?

Мальчика вся семья полюбила как родного. Фото: архив семьи.

В Китай не отдали

Тем временем за мальчика (и других детей, оказавшихся в такой же ситуации) ведут борьбу генетические родители. Впрочем, на днях Красноярский краевой суд принял решение уже по двум искам: в передаче детей, рожденных суррогатными мамами, гражданам Китая ОТКАЗАТЬ!

Цитируем одно из них:

«Биологическое родство истца с ребенком не является безусловным основанием для удовлетворения иска. Истцом не представлено доказательств того, что ему либо его супруге была показана такая процедура, как суррогатное материнство, родителями ребенка в свидетельстве о рождении указаны суррогатная мать и ее муж, заключение эксперта о том, что Чжан Цзянь является биологическим отцом ребенка свидетельствует лишь о том, что для создания эмбриона был использован его биологический материал, сведения о доноре ооцитов (клеток женского организма – прим.ред.) в материалах дела отсутствуют».

По данным суда, всего в Красноярске через фирму «Дидилия» сурмамами по такой схеме были рождены 20 детей. 17 находятся в госучреждениях. А трое - под опекой приемных семей.

«Нас интересуют только дети»

Есть ли шанс у няни, для которой малыш Зао стал как родной, получить над ним опеку?

Ирина Мирошникова, уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае:

- По закону преимуществ нет. В настоящее время Дарья является кандидатом в опекуны. И может взять под опеку ЛЮБОГО ребенка. Но в отношении именно этого малыша никто гарантий не давал, первое. Второе: надо понимать, идет следствие. Сейчас все слишком неоднозначно. Плохо, что Дарья оказалась в такой ситуации. Изначально было понятно, схема криминальная, она не могла не вызвать подозрений.

Не надо представлять государственные структуры живодерами, которые держат детей в учреждениях. Поверьте, в них намного лучше, чем там, где они находились до сих пор. Также у нас нет оснований полагать, что все няни были добросовестными. Судя по состоянию, в котором были обнаружены дети, к ним все-таки не относились, как к родным.

Почему не все дети еще в семьях? Мы бы рады давным-давно их определить. Но юридически не все они свободны. Кроме того, китайская сторона оспаривает любое решение российской. А это небыстрая процедура, сроки.

Китайцам дети не уйдут, это наша принципиальная позиция. Они прилетали, рыдали у меня в кабинете. Ну, не верится в эти крокодиловы слезы. Если мужчина дал свой биологический материал для чего-то, это не означает, что он отец. Поэтому следствие не зря идет так долго и кропотливо.

Мы не готовы никому утирать слезы, нас интересует только одно – дети, их благополучие. Можно только догадываться, от чего мы их спасли.

Первое слово кроха сказал на русском. Фото: архив семьи.

P.S. Скорее всего, мальчика отдадут в другую семью, в порядке очереди, Дарья с мужем это понимают. Но все же не оставляют надежду доказать, ни в каких «тёмных» схемах они не замешаны. А просто полюбили ребенка, который однажды остался без мамы и папы. И вопреки всем обстоятельствам хотели бы стать для него родителями, настоящими.

- Но что нам остается? Только ждать и надеяться…

(*имя ребенка изменено - по закону).

СПРАВКА

В Китае суррогатное материнство не разрешено. Зимой 2022 года в России также стал действовать закон, который запрещает его - для иностранцев.

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- Нет сил жить с мыслью, что он, как сирота, в приюте. Любимый всеми домашний малыш! Мы решили биться хотя бы за его опеку (подробнее).